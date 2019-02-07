Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:35 TSİ- Spor G: Bugün 16:50 TSİ

Efsane başpehlivan Ahmet Taşçı'ın hayatı film olacak

Karamürsel ilçesinde yaşayan efsane başpehlivan Ahmet Taşçı'ın (59) hayatı, beyaz perdeye taşınıyor. 'Taşçı' adının verileceği filmin ekim ayında vizyona girmesi planlanıyor.

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kırkpınar'da 9 kez başpehlivanlık kürsüsüne çıkan Ahmet Taşçı'nın hayatı beyaz perdeye taşınıyor. Nisan ayının ilk haftasında Karamürsel'de başlayacak olan çekimler için bugün protokol imzalandı. Düzenlenen imza törenine Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, filmin yapımcısı Bilal Savdert, Ahmet Taşçı ve dizi oyuncusu Esin Civangil katıldı. Yaklaşık 3 milyon TL'ye mal olması tahmin edilen sinema filminin Ekim ayında vizyona girmesi planlanıyor.

Filmin yapımcısı Bilal Savdert, ülkemize mal olmuş bu tür değerlerin beyaz perdeye aktaracak olmalarından dolayı heyecan duyduklarını belirterek, "Bilindiği üzere son zamanlarda sinemada yeni bir akım başladı. Bu akım geçmişte özlem duyulan sanatçılar, sporcular ve hatta bir yarış atı gibi ünlü kişilerin hayatları sinema filmi olarak hayata geçirildi. Bizler de bu projelerin tuttuğunu gördük. Bu anlamda biz de yeni bir film çıkarıp yaşayan efsane Ahmet Taşçı ağabeyimizin hayatını çekelim istedik. Bizim bu teklifimizi kabul edip bizi kırmayan Ahmet Taşçı ağabeyimize teşekkür ederiz" dedi.

"İYİ HİKAYE GERÇEK OLANDIR"

Ata sporu olan güreşle ilgili yapılan filme kendisinin seçildiğini söyleyen Ahmet Taşçı, "Tarihe ve kültüre hizmet etmek amacıyla yaşayan başarılı sporcuların hayatlarını sinemaya taşıyor. Bunların içerisinden seçip ata sporumuzun tarihe geçmiş bir sporcusu olarak da beni seçtiler. Bu projeden dolayı son derece memnun oldum. İyi hikaye gerçek olandır. Bu hikayenin de başlangıcını inşallah hep beraber yapıp filmimizi sinemaya taşıyacağız" diye konuştu.

Bugün 14:35 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket 31 Mart seçimlerinde Kartepe'de CHP'li Karakadılar'ı mı, AKP'li Kocaman'ı mı destekliyorsunuz?
İkinci yarının 2.’si ve 3.’sü karşılaşıyor mask
İkinci yarının 2.’si ve 3.’sü karşılaşıyor
Demirhan ile hasret giderdiler mask
Demirhan ile hasret giderdiler
Serap Çakır'dan taraftarlara jest mask
Serap Çakır'dan taraftarlara jest
İkinci baharını yaşayan golcüler mask
İkinci baharını yaşayan golcüler
En mütevazı başkan!.. mask
En mütevazı başkan!..
‘Gel haykıralım!..’ mask
‘Gel haykıralım!..’
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de Gergedan virüsü hızla yayılıyor! mask
Kocaeli'de Gergedan virüsü hızla yayılıyor!
“Muhtarın partisi olmaz” dedi ve istifa etti! mask
“Muhtarın partisi olmaz” dedi ve istifa etti!
Mutlaka ekstrelerinizi kontrol edin! O ücreti ödemeyin mask
Mutlaka ekstrelerinizi kontrol edin! O ücreti ödemeyin
BBP İzmit'ten Sibel Gönül'e şok sözler! mask
BBP İzmit'ten Sibel Gönül'e şok sözler!
Kuaförler, isyan etti! "Gelinlikçiler gelin saçı yapmasın" mask
Kuaförler, isyan etti! "Gelinlikçiler gelin saçı yapmasın"
Lüks araçla yarışın sonu ölümle bitti! mask
Lüks araçla yarışın sonu ölümle bitti!

GALERİ

Trabzon Tanıtım Günleri başladı mask
Trabzon Tanıtım Günleri başladı
Saklı Kalsın’da yıldız geçidi mask
Saklı Kalsın’da yıldız geçidi
İntihar sandılar, CİNAYET çıktı! mask
İntihar sandılar, CİNAYET çıktı!
Yüksek gerilim hattına kapılan gençten acı haber geldi mask
Yüksek gerilim hattına kapılan gençten acı haber geldi
Kılıçdaroğlu’na suikast davasında karar yarın verilecek mask
Kılıçdaroğlu’na suikast davasında karar yarın verilecek
Hürriyet: Kapanönü’nün değişime ihtiyacı var mask
Hürriyet: Kapanönü’nün değişime ihtiyacı var
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL