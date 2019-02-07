CHP’li adaylar Ankara yolcusu

CHP, 31 Mart yerel seçimlerindeki tüm belediye başkan adaylarını 10 Şubat Pazar günü saat 11.00’de Ankara Spor Salonu’nda tanıtmaya hazırlanıyor. CHP, aday tanıtım programında ayrıca seçim bildirgesini de açıklayacak. Bugüne kadar toplam 8 Parti Meclisi toplantısı ile 902 adayını belirleyen CHP’de Pazar günü sabahın erken saatlerindeİl Başkanı Cengiz Sarıbay, ilçe belediye başkan adayları ve yöneticiler Ankara’yayola çıkacak. Yoğun katılımın olması beklenen tanıtım toplantısına ilimizdeki CHP’liler tam kadro katılacak. Selin BECER