CHP, 31 Mart yerel seçimlerindeki tüm belediye başkan adaylarını 10 Şubat Pazar günü saat 11.00’de Ankara Spor Salonu’nda tanıtmaya hazırlanıyor. CHP, aday tanıtım programında ayrıca seçim bildirgesini de açıklayacak. Bugüne kadar toplam 8 Parti Meclisi toplantısı ile 902 adayını belirleyen CHP’de Pazar günü sabahın erken saatlerindeİl Başkanı Cengiz Sarıbay, ilçe belediye başkan adayları ve yöneticiler Ankara’yayola çıkacak. Yoğun katılımın olması beklenen tanıtım toplantısına ilimizdeki CHP’liler tam kadro katılacak. Selin BECER
Bugün 14:50 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 15:15 TSİ
CHP’li adaylar Ankara yolcusu
CHP, tüm belediye başkan adaylarını 10 Şubat Pazar günü Ankara Spor Salonu’nda tanıtacak. Seçim bildirgesinin de açıklanacağı tanıtıma İl Başkanı Cengiz Sarıbay, ilçe belediye başkan adayları ve yöneticiler tam kadro katılacak.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 14:50 TSİ - Gündem
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket 31 Mart seçimlerinde Kartepe'de CHP'li Karakadılar'ı mı, AKP'li Kocaman'ı mı destekliyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz