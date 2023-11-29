Vatandaş'tan Büyükşehir'e: "Seçime kadar düzeltilsin!"

Yerel Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte Kocaeli'de siyasi partiler startı verdi. Seçim çalışmları kentte tüm hızı ile devam ediyor. Kocaeli Gazetesi olarak vatandaşlara yerel seçim hakkında iktidar ve muhalefet partilerden beklentilerini sorduk. 13 ilçenin 12'sini yöneten AKP Belediyeciliğinde en çok eksik görülen ise ulaşım sıkıntısı oldu. Vatandaşların çoğu kentte otobüs seferlerinin az olduğunu ve ulaşım fiyatlarının çok yüksek olduğunu ifade ederken kimisi ise hastanelerin hijyen sıkıntısı çektiğini söyledi.

Kocaeli kentinde belediyelerin eksikliklerini ifade eden vatandaşlar şu ifadelere yer verdi:

"DÜNYA BANKASINA OTOBÜS ÇOK AZ"

Ercan Yılmaz: "Yıllardır çözülmeyen problemlerden biri ulaşım ve trafik sorunu. En çok yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi. Ben Dünya Bankası tarafında oturuyorum otobüsler çok geç ve az geliyor. Karda kışta çok sıkıntı çekiyoruz. Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz hala böyle ulaşım problemleri yaşamamız lazım."

"LOGAR KAPAKLARI YAĞMURDA DOLUP TAŞIYOR"

Serpil Öç: "Seka Park ve Plaj yolu gibi yeni yerlerde logar kapakları çok yüksekte yapılıyor yağmurda sürekli dolup taşıyor. Her taraf su içerisinde kalıyor bunlardan çok sıkıntı çekiyoruz. Aynı zamanda 65 yaş üstü kartların kaldırılacağı söyleniyor. Bu hiç doğru değil kaldırılacaksa neden verildi?"

"ULAŞIM FİYATLARI AZALSIN"

Ayşe Yılmaz: "65 yaş üstü kartların kaldırılacağı söyleniyor bundan çok tedirgin oluyorum. Zaten fiyatlar çok yüksek. Her şeyin fiyatı yüksek zor geçiniyoruz bir de ulaşıma mı para ödeyeceğiz. Ulaşım fiyatlarının azaltılması lazım."

"SEKA DEVLET HASTANESİ LEŞ GİBİ"

Hanife Gülcan: "İzmit'te temizlik diye bir şey kalmamış. Seka devlet hastanesi leş gibi insan oraya girince hasta oluyor zaten. Hastanelerin temizliği yapılmıyor. O kadar pandemi geçirdik bunlara dikkat etmeyeceksek ölelim biz."

"65 YAŞ ÜSTÜ KARTLARIN KALDIRILMASINA KARŞIYIM"

Mustafa Güzel: "65 yaş üstü kartların kaldırılacağı söyleniyor ben buna çok karışıyım. Belediyenin ulaşıma bir çözüm bulması lazım. Zaten bir yerden bir yere gitmek çok zor. Ulaşım fiyatları çok fazla. Emekli maaşı az kalıyor. Ulaşıma para vermememiz lazım. Buna çözüm bulunmalı."

"BELEDİYE VE KOOPERATİF DÖVÜŞÜYOR"

Hande Nur Yelkenci: "Karşıyaka Başiskele'de oturuyorum. Başiskele eski yolda çalışan bir insanın sadece eski yol otobüsüne binme şansı var. Belediye ve kooperatif danışıklı olarak dövüşüyor olan bize oluyor. 5 dakika arayla kooperatif ve belediye aracı geliyor bir sonraki araç 1 saat sonra geliyor. 1 saat otobüs beklemek zorunda kalıyoruz. Bunun kimseye faydası yok. Seferlerin arttırılması ve buna çözüm bulunması lazım."

"HASTANELERE OTOBÜS YOK"

Hatice Gündoğdu: "Hastanelere araba yok ben Yenidoğan tarafında oturuyorum hastaneye gitmek için araç tutmam gerekiyor. Benim araç tutacak param yok. Gültepe Yenidoğan taraflarına Seka ve Şehir Hastanesi için araç gelmesi lazım. Hastaneler için özel otobüsler çıkartsınlar sağlıktan öte hiçbir şey yok. Ben ameliyatlıyım zor yürüyorum."

"ULAŞIMDA ÖĞRENCİLERE FAYDA SAĞLANMASI GEREK"

Nagihan Emirkol: "Ulaşım ücretleri için aktarmalar çok az abonman ücretlerinin düşürülmesi lazım. Özellikle öğrencilere ulaşımda fayda sağlamaları lazım. Seferlerin de arttırılması lazım burası kalabalık bir şehir. Otobüsler sürekli tıklım tıklım kaza olsa yüzlerce can gider."

"GEBZE OTOBÜSLERİ REZALET HALDE"

Ayşe Yazıcı: "Genel olarak ulaşım bu kentte çok kötü. Gebzeye saat başı araç kalkıyor buradan oraya çalışmaya giden bir sürü insan var. Ya da okula gelen insanlar var. Bir kere Gebze otobüslerine binin rezillik resmen başka hiçbir şey değil. Acil çözüm bulmaları gerek zor bir şey değil."