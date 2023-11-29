Valilik uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak!

Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren kentte etkili olması beklenen sağanak yağışa karşı vatandaşlar uyarıldı. Açıklamada, “Gece saatlerinden sonra Tekirdağ ile İstanbul Avrupa Yakası’ndan başlayarak 29.11.2023 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul il geneli, öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Yalova, Sakarya’da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış yağması tahmin edilmektedir. Gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek Sel - Su Baskını - Yıldırım ve Ulaşımda Aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadelerini kullanıldı.