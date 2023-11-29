Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren kentte etkili olması beklenen sağanak yağışa karşı vatandaşlar uyarıldı. Açıklamada, “Gece saatlerinden sonra Tekirdağ ile İstanbul Avrupa Yakası’ndan başlayarak 29.11.2023 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul il geneli, öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Yalova, Sakarya’da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış yağması tahmin edilmektedir. Gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek Sel - Su Baskını - Yıldırım ve Ulaşımda Aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadelerini kullanıldı.
29 Kas 2023 - 09:54- Gündem Güncelleme:
Valilik uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak!
Kocaeli Valiliği, kent genelinde etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü yağış konusunda uyarıda bulundu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Başiskele - okulllar ne olcak en azından ilkokul bı cozum bulun madem bukadar etkılı yagıs olcak
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.