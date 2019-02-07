Biber ve beyaz soğanın fiyatı arttı

Doğu Kışla Kapalı Pazarı’nda her Perşembe günü kurulan Perşembe Pazarı’nda geçen haftaya göre bu hafta biber ve beyaz soğanın fiyatlarında artış görülürken kabak ise ciddi oranda ucuzladı. Geçen hafta kilosu 2,5 TL den satılan beyaz soğan bu hafta 4 TL’den satılırken, dolmalık biberin kilosunun fiyatı ise 8 TL’den 10 TL’ye yükseldi. Öte yandan geçen hafta 15 TL’ye satışa sunulan kabak bu hafta ise 6 TL ile tezgahta yerini aldı. Selin BECER