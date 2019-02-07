Doğu Kışla Kapalı Pazarı’nda her Perşembe günü kurulan Perşembe Pazarı’nda geçen haftaya göre bu hafta biber ve beyaz soğanın fiyatlarında artış görülürken kabak ise ciddi oranda ucuzladı. Geçen hafta kilosu 2,5 TL den satılan beyaz soğan bu hafta 4 TL’den satılırken, dolmalık biberin kilosunun fiyatı ise 8 TL’den 10 TL’ye yükseldi. Öte yandan geçen hafta 15 TL’ye satışa sunulan kabak bu hafta ise 6 TL ile tezgahta yerini aldı. Selin BECER
Bugün 15:14 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 16:20 TSİ
Biber ve beyaz soğanın fiyatı arttı
Havaların yavaş yavaş ısınmasıyla birlikte Perşembe Pazarı’nda sebze ve meyve bolluğu yaşanırken, biber ve beyaz soğanın fiyatında artış oldu.
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Bugün 15:14 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz