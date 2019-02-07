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Kılıçdaroğlu’na suikast davasında karar açıklandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast davasında karar açıklandı. 28 sanığın yargılandığı davada suikaste kalkışan tutuklu sanık Oğuzhan K. ile birlikte 5 sanığa ‘insan öldürmeye teşebbüs’ suçundan beraat kararı verilirken, Oğuzhan K.’ya ‘örgüt üyeliği’ suçundan 14 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

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5 Temmuz 2017’de CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet yürüyüşüne Kayseri'den kiraladıkları araçla saldırmayı hedefleyen DEAŞ’lı oldukları öne sürülen 6 şüpheli Kayseri ve Kocaeli Emniyeti’nin koordineli çalışmasıyla yakalanmıştı. Kocaeli'de gözaltına alınan Oğuzhan K. ile irtibatlı olduğu tespit edilen 9 kişi daha gözaltına alındı. Adalet yürüyüşüne saldırı planı ile ilgili gözaltı sayısı 15'e yükselmiş oldu. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alınan sanıklar Oğuzhan K., Ali M., Kaan A., Emre E. ve Fatih Ö. yönünden soruşturma evrakının tefrik edilerek yetkisizlik kararı ile suç yeri Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Kocaeli’deki mahkeme görevsizlik kararı vererek dosyayı Yargıtay’a gönderdi. Yargıtay da 5 sanıklı duruşmanın Kayseri’de görülmesine hükmederek, dosyayı Kayseri yerel mahkemeye gönderdi.

CHP’liler de duruşmayı takip etti

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar Oğuzhan K., Ali M., Kaan A., Emre E., Fatih Ö., bir kısım tutuksuz sanıklar ve avukatları ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun vekili hazır bulundu. Duruşmayı CHP milletvekil Çetin Arık, İl Başkanı Ümit Özer ile birlikte çok sayıda partili de duruşmayı takip etti.

Dosyalar birleştirildi, sanık sayısı 28 oldu

2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen diğer DEAŞ dosyaları da birleşti. 5’i tutuklu, 1’i başka suçtan tutuklu, 1’i yakalamalı olmak üzere 28 sanık tek bir dosyada birleştirildi. Birleşme kapsamında sanıklar şu şekilde oluştu: Bu suçtan tutuklu sanıklar Oğuzhan K., Ali M., Kaan A., Emre E. ve Fatih Ö. Başka suçtan tutuklu Ahmet K. Tutuksuz sanıklar, Fuat Furkan K., Suriyeli Abdullah A., Kadir K., Osman Nuri Ü., Selahattin A., Selim İ., Ahmet T., Ayla K., Buğrahan Ç., Burhanettin K., Cihan K., Ferhat K., Fetullah G.K., Orhan E., Safa K., Seyit K., Şükrü O., Ergün K., Halil İbrahim A., Muhammed K., Muharrem A. ve yakalaması olan Mustafa K.

Etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi

Davanın dünkü celsesinde sanıkların son savunmaları alınmıştı. Suikaste kalkışan ve polis ekiplerince suçüstü yakalanan ve önceki celse eylemin ismini ‘yalnız kurt’ olarak açıklayan tutuklu sanık Oğuzhan K., “Lise mezunuyum, hukuk bilmiyorum ama sizler tecrübeli kimselersiniz. Muallakta kalmış, tereddütlü bir güzergahla netice bulmamış eksik bir eylem teşebbüsü ile ceza almak istemiyorum. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmayı istiyorum, ben yalan ve inkar etmiyorum” diye konuşmuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar Oğuzhan K., Emre E., Ali M., Kaan A. ve Fatih Ö.’ye ‘adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan hazırlık aşamasında kaldığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraat verdi. Ayrıca Oğuzhan K.’ya ‘örgüt üyeliği’ suçundan 14 yıl 7 ay 15 gün, Emre E’ye aynı suçtan 14 yıl 3 ay ve birleşen dosyada ayrıca 7 yıl 6 ay, Kaan A. ve Fatih Ö.’ye aynı suçtan 10 yıl 6 ay, Ali M.’ye ise 10 yıl 6 ay ile birleşen dosyada ayrıca 5 yıl hapis cezası ile tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Tutuklu sanık Oğuzhan K.’nın eşi tutuksuz sanık Ayla K.’ya da ‘örgüt üyeliği’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme, diğer tutuksuz sanıklara da 4 yıl 2 ay ile 7 yıl 6 ay arasında hapis cezaları verildi.

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