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Körfez’deki ittifakta buzlar eridi

İYİ Parti ile CHP arasında, aday belirleme sürecinde yaşanan gerilim sona erdi. eski milletvekilleri Erol Köse ile Hikmet Erenkaya’nın da devreye girmesi ile sorun giderildi. İYİ Parti yöneticileri, önceki gün CHP’lileri ziyaret etti

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Cumhuriyet Halk Partisi Körfez İlçe Örgütü ile İYİ Parti Körfez İlçe Teşkilatı arasında aday belirleme sürecinde yaşanan gerginlik; İYİ Parti İlçe yönetiminin CHP’yi ziyareti ile son buldu. İYİ Parti Körfez İlçe Başkanı Cahit Sürüm, partinin ilçedeki belediye başkan adayı Salih Şirin ve beraberindeki yöneticiler, önceki gün CHP’lilerle bir araya geldi.

GERİLİM SONA ERDİ

CHP Körfez İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren ve yönetiminin ağırladığı İYİ Parti’lilerin ziyareti sırasında CHP’nin eski milletvekillerinden Hikmet Erenkaya ve Erol Köse de hazır bulundu. Partililer yapılan görüşmenin çok olumlu geçtiğini, iki parti arasında aday belirleme sürecinde esen sert rüzgarların son bulduğunu dile getirdi.

“HEDEFİMİZ BİR”

Her iki partinin yöneticileri de, “Hepimizin hedefi birdir, mevcut iktidardan kurtulmak. Bu nedenle artık ‘sen’ ve ‘ben'’ meselesini kenara bırakmalıyız. Millet için Millet İttifakı’nda buluşmalıyız” dediler. İki ilçe başkanının birbirleriyle samimi davranışları ve verdikleri birliktelik mesajları dikkat çekti. Özellikle ilçe başkanları Cavit Dağdeviren ve Cahit Sürüm arasındaki sıcak diyaloglar ise dikkat çekti.

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