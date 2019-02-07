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BTP son adayları açıkladı

Bağımsız Türkiye Partisi’nde (BTP), son iki ilçede de belediye başkan adaylarını açıkladı.

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Bağımsız Türkiye Partisi’nde (BTP), son iki ilçede de belediye başkan adaylarını açıkladı. Daha önce Büyükşehir ve 10 ilçede adaylarını duyuran BTP, Derince’de Naci Demir, Çayırova’da da Alper Taşlıyan’ı aday olarak belirledi. Her iki adayları ile ilgili olarak iddialı açıklamalar yapan BTP İl Başkanı Muharrem Can, hedeflerinin seçimleri kazanmak olduğunu söyledi.

CAN: KALKINMA YERELDEN BAŞLAYACAK

İl başkanı Can, “Naci bey Derince’de, Alper bey de Çayırova’da bilinen ve sevilen simalar. Kendilerinin partimize bölgelerinde önemli bir ivme kazandıracağına eminim. Süreci kentimizde çok iyi geçiriyoruz. BTP, şu anda yerelde ve genelde projesi olan tek siyasi partidir. Türkiye’nin kalkınması, BTP öncülüğünde yerelden başlayacak” diye konuştu.

BTP’NİN BAŞKAN ADAYLARI

BÜYÜKŞEHİR          Metin YILMAZLAR (Emekli)

İZMİT                        Cahit BARUTÇU (İşletme)

KANDIRA                 Yılmaz ÇOŞĞUN (Esnaf)

KARTEPE                 Ali Osman ÇAKAR  (Emekli İmam)

BAŞİSKELE             Şaban ÖRÇEN (Esnaf)

GÖLCÜK                  Ümit AYBAR (Emekli Astsubay)

KARAMÜRSEL        Semih ÜSTÜNER (Esnaf)

DERİNCE                 Naci DEMİR (Esnaf)

KÖRFEZ                   Recep ŞAHİN (Sağlık Teknikeri)

GEBZE                      Hasan DAĞKUŞ (Emekli Öğretmen)

DARICA                    Volkan YILMAZ (Esnaf)

DİLOVASI                 Dursun AKSU (İşçi)

ÇAYIROVA               Alper TAŞLIYAN (İşçi)

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