BTP son adayları açıkladı

Bağımsız Türkiye Partisi’nde (BTP), son iki ilçede de belediye başkan adaylarını açıkladı. Daha önce Büyükşehir ve 10 ilçede adaylarını duyuran BTP, Derince’de Naci Demir, Çayırova’da da Alper Taşlıyan’ı aday olarak belirledi. Her iki adayları ile ilgili olarak iddialı açıklamalar yapan BTP İl Başkanı Muharrem Can, hedeflerinin seçimleri kazanmak olduğunu söyledi.

CAN: KALKINMA YERELDEN BAŞLAYACAK

İl başkanı Can, “Naci bey Derince’de, Alper bey de Çayırova’da bilinen ve sevilen simalar. Kendilerinin partimize bölgelerinde önemli bir ivme kazandıracağına eminim. Süreci kentimizde çok iyi geçiriyoruz. BTP, şu anda yerelde ve genelde projesi olan tek siyasi partidir. Türkiye’nin kalkınması, BTP öncülüğünde yerelden başlayacak” diye konuştu.

BTP’NİN BAŞKAN ADAYLARI

BÜYÜKŞEHİR Metin YILMAZLAR (Emekli)

İZMİT Cahit BARUTÇU (İşletme)

KANDIRA Yılmaz ÇOŞĞUN (Esnaf)

KARTEPE Ali Osman ÇAKAR (Emekli İmam)

BAŞİSKELE Şaban ÖRÇEN (Esnaf)

GÖLCÜK Ümit AYBAR (Emekli Astsubay)

KARAMÜRSEL Semih ÜSTÜNER (Esnaf)

DERİNCE Naci DEMİR (Esnaf)

KÖRFEZ Recep ŞAHİN (Sağlık Teknikeri)

GEBZE Hasan DAĞKUŞ (Emekli Öğretmen)

DARICA Volkan YILMAZ (Esnaf)

DİLOVASI Dursun AKSU (İşçi)

ÇAYIROVA Alper TAŞLIYAN (İşçi)