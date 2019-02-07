AKP’den Körfez Belediye Başkan Aday Adayı olan Alim Erdemir, aday olarak gösterilmemesine rağmen sahadaki varlığını sürdürüyor. Erdemir, Adayın açıklanmasının ardından ilçeden kopmayan ve ilçeden kopmayan, taziye ve hasta ziyaretlerine ağırlık veren Erdemir, davet edildiği etkinliklere katılıyor, ayrıca kültürel ve sosyal aktivitelerde bulunarak vatandaşlarla irtibatını sıcak tutarak ‘Halkın içindeyiz’ imajını veriyor.
Bugün 15:53 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 15:54 TSİ
Alim Erdemir, Körfez’den kopmadı
AKP’den Körfez Belediye Başkan Aday Adayı olan Alim Erdemir, aday olarak gösterilmemesine rağmen sahadaki varlığını sürdürüyor.
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Bugün 15:53 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz