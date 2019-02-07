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Alim Erdemir, Körfez’den kopmadı

AKP’den Körfez Belediye Başkan Aday Adayı olan Alim Erdemir, aday olarak gösterilmemesine rağmen sahadaki varlığını sürdürüyor.

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AKP’den Körfez Belediye Başkan Aday Adayı olan Alim Erdemir, aday olarak gösterilmemesine rağmen sahadaki varlığını sürdürüyor. Erdemir, Adayın açıklanmasının ardından ilçeden kopmayan ve ilçeden kopmayan, taziye ve hasta ziyaretlerine ağırlık veren Erdemir, davet edildiği etkinliklere katılıyor, ayrıca kültürel ve sosyal aktivitelerde bulunarak vatandaşlarla irtibatını sıcak tutarak ‘Halkın içindeyiz’ imajını veriyor.

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