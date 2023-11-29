Körfez Hamit Kaplan Caddesi asfaltlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez Esentepe ve Yeniyalı mahallerini birleştiren Hamit Kaplan Caddesinde asfaltlama çalışması yapıldı. Altyapı çalışmaları tamamlanan caddede çalışmalar sebebiyle yolda meydana gelen bozulmalar yapılan asfalt serimi ile giderildi. Caddenin bozulmaların meydana geldiği 1.100 metrelik kısmında aşınma asfalt serimi yapıldı. 2 bin ton asfalt serilen Hamit Kaplan Caddesi’nde Büyükşehir tarafından dekoratif aydınlatma direkleri montajı da yapılmıştı. Yenilenen asfaltı ve dekoratif aydınlatma direkleriyle yol konforu ve güvenliği oluşturulan Hamit Kaplan Caddesi, estetik bir görünüme kavuştu.