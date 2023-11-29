Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez Esentepe ve Yeniyalı mahallerini birleştiren Hamit Kaplan Caddesinde asfaltlama çalışması yapıldı. Altyapı çalışmaları tamamlanan caddede çalışmalar sebebiyle yolda meydana gelen bozulmalar yapılan asfalt serimi ile giderildi. Caddenin bozulmaların meydana geldiği 1.100 metrelik kısmında aşınma asfalt serimi yapıldı. 2 bin ton asfalt serilen Hamit Kaplan Caddesi’nde Büyükşehir tarafından dekoratif aydınlatma direkleri montajı da yapılmıştı. Yenilenen asfaltı ve dekoratif aydınlatma direkleriyle yol konforu ve güvenliği oluşturulan Hamit Kaplan Caddesi, estetik bir görünüme kavuştu.
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Körfez Hamit Kaplan Caddesi asfaltlandı
Büyükşehir tarafından Körfez Esentepe ve Yeniyalı mahallerini birleştiren Hamit Kaplan Caddesinde asfaltlama çalışması yapıldı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.