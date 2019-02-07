Çukurbağ’a kadın aday çıktı

Geçmiş dönemlerde AKP’de İzmit İlçe yöneticiliği yapan Emine Soylu Gürdoğan, yaşadığı Çukurbağ Mahallesi’nde muhtar adayı olduğunu ilan etti. 10 yıllık siyasi deneyimini, 20 yıldır yaşadığı Çukurbağ’da muhtar olarak devam ettirmek istediğini dile getiren Gürdoğan, tecrübeleri ve yer aldığı sosyal sorumluluk projeleri ile siyasi çevrelerce tanındığını ve bu durumun mahallesi için avantaj olacağını söyledi.

“MUHTARLIK TEK İŞİMİZ”

Yıllardır siyasetin içinde yer aldığını belirten Gürdoğan, “Bir kadın ve anne olarak siyasetin zorluklarına göğüs gerdim. Muhtar olarak, mahalleme hizmet etmek, sorunları ile ilgilenmek ve çözüm üretmek için aday oldum. Seçildiğimde muhtarlığın ek iş değil tek iş ve bir gönül işi olduğunu çok çalışarak göstereceğim” dedi.

“ÇUKURBAĞ HAK ETTİĞİNİ ALACAK”

Gürdoğan açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Mahallemizde kapısını çalmadığımız, derdini dinlemediğimiz, sıkıntılarına ortak olmadığımız bir komşumuz kalmayacak. Biz ‘gönüller yapmaya geldik’ şiarı ile yola çıktık. Milletimizin hayat standardını yükseltmek için elimizden geleni yapacağız. Bunu da belediyelerimiz ile uyumlu çalışarak yapacağız. Mahallemizdeki alt ve üst yapı sorunlarını halledeceğiz. Gençlerimizin ve yaşlılarımızın bir arada olacağı bir gençlik merkezi ve emekli evi açacağız.”

EMİNE SOYLU GÜRDOĞAN KİMDİR?

1970 yılında Trabzon’da doğan Emine Soylu Gürdoğan, henüz 1 yaşında iken ailesi ile birlikte İzmit’e geldi. Lise mezunu olan Gürdoğan, 50. Yıl Ortaokulu’nda 5 yıl Aile Birliği Başkanlığı yaptıktan sonra 10 yıllık siyasi deneyimini muhtar adaylığı ile devam ettirecek. Evli ve 2 çocuk annesidir.