Muhtar adaylarından karşılıklı başarı dileği

Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nin iki muhtar adayı Aslı Ertik ve Tuncay Bilgiç, seçim çalışmasında birbirlerine başarılar dilediler. İki muhtar adayı da buluşmaları sırasında, “Her ikimiz de mahallemiz için çalışıyoruz. Bölgemiz için hizmetler üretmek amacındayız. Seçim çalışmalarımızı; centilmenlik içinde yapıyoruz. Seçimler geçer; biz yine yüz yüze bakacağız” diyerek sürecin olgun bir şekilde geçmesini dilediler.