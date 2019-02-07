Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nin iki muhtar adayı Aslı Ertik ve Tuncay Bilgiç, seçim çalışmasında birbirlerine başarılar dilediler. İki muhtar adayı da buluşmaları sırasında, “Her ikimiz de mahallemiz için çalışıyoruz. Bölgemiz için hizmetler üretmek amacındayız. Seçim çalışmalarımızı; centilmenlik içinde yapıyoruz. Seçimler geçer; biz yine yüz yüze bakacağız” diyerek sürecin olgun bir şekilde geçmesini dilediler.
Bugün 16:27 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:29 TSİ
Muhtar adaylarından karşılıklı başarı dileği
Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nin iki muhtar adayı Aslı Ertik ve Tuncay Bilgiç, seçim çalışmasında birbirlerine başarılar dilediler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz