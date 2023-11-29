KOCAELİ MARMARA KOLEJİ’NDEN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜNDE ÖZEL KUTLAMA!

Öğretmenlerinden aldığı güçle öğrencilerini akademik ve sosyal yönden üst düzeyde yetiştirmeyi amaçlayan Kocaeli Marmara Koleji, tecrübeli idareci ve öğretmen kadrosuyla özel bir davette buluştu. 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle gerçekleşen gala yemeğine Marmara Eğitim Kurumları Kurucusu Hüseyin Şimşek de katıldı.

Kocaeli’nin eğitim kalitesinde çıtayı yükselten Kocaeli Marmara Koleji, gücüne güç katan öğretmenlerine hediye takdim ederek geceyi başlattı. Ardından Okul Kurucusu Hüseyin Şimşek bir konuşma yaptı. Konuşmasında öğretmenlik mesleğinin önemini vurgulayan Şimşek, bu özel gecede değerli öğretmenlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Ayrıca tüm emekleri için Kocaeli Marmara Koleji öğretmenlerine teşekkür etti.

Dans ederek ve hep birlikte şarkılar söyleyerek geceyi renklendiren Kocaeli Marmara Koleji öğretmenleri 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde doyasıya eğlendiler.