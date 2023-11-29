- Eğitim

KOCAELİ MARMARA KOLEJİ’NDEN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜNDE ÖZEL KUTLAMA!

Alanında uzman öğretmen kadrosuyla öğrencilerine zengin bir öğrenme ortamı sunan Kocaeli Marmara Koleji, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde çok özel bir kutlamaya ev sahipliği yaptı. Okul Kurucusu Hüseyin Şimşek’in de katıldığı bu anlamlı davet, Wellborn Otel'de gerçekleşti.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
KOCAELİ MARMARA KOLEJİ’NDEN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜNDE ÖZEL KUTLAMA! mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Öğretmenlerinden aldığı güçle öğrencilerini akademik ve sosyal yönden üst düzeyde yetiştirmeyi amaçlayan Kocaeli Marmara Koleji, tecrübeli idareci ve öğretmen kadrosuyla özel bir davette buluştu. 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle gerçekleşen gala yemeğine Marmara Eğitim Kurumları Kurucusu Hüseyin Şimşek de katıldı.

Kocaeli’nin eğitim kalitesinde çıtayı yükselten Kocaeli Marmara Koleji, gücüne güç katan öğretmenlerine hediye takdim ederek geceyi başlattı. Ardından Okul Kurucusu Hüseyin Şimşek bir konuşma yaptı. Konuşmasında öğretmenlik mesleğinin önemini vurgulayan Şimşek, bu özel gecede değerli öğretmenlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Ayrıca tüm emekleri için Kocaeli Marmara Koleji öğretmenlerine teşekkür etti.

Dans ederek ve hep birlikte şarkılar söyleyerek geceyi renklendiren Kocaeli Marmara Koleji öğretmenleri 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde doyasıya eğlendiler.
# eğitim

29 Kas 2023 - 10:41 - Eğitim

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.100.585 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL