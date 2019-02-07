Ersin Tuncer, Kirazlıyalı’da aday

Körfez Kirazlıyalı Mahallesi’nde bir isim daha muhtarlığa aday olduğunu açıkladı. Uzun yıllardır bölgede ikamet eden ve esnaflık yapan Ersin Tuncer, Kirazlıyalı Mahallesi muhtarlığına adaylığını resmen ilan etti. Özel bir mekanda düzenlenen programda konuşan muhtar adayı Tuncer, "Mahallemize en güzel hizmetleri yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

“MODERN MAHALLE OLACAK”

Kirazlıyalı’nın sorunlarını çok iyi bildiğini dile getiren Tuncer, “Problemlerin çözümü için gerekeni yerine getireceğiz. Devletin ilgili kurumlarıyla koordineli bir şekilde çalışarak; mahallemize hizmetlerin gelmesini sağlayacağız. Mahallemizi yaşanabilir ve cazibe merkezi haline getirmek için gayret göstereceğiz. Bu nedenle birlik ve beraberlik içinde olacağız. Kirazlıyalı’yı modern bir mahalle statüsüne kavuşturacağız” dedi.