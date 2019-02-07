Uyumaz, Agah Ateş’i istiyor

Uzun yıllardır Hereke’de ikamet eden Mahmut Uyumaz, Agah Ateş Mahallesi’nde muhtar adayı olduğunu ilan etti. Bugüne kadar birçok sivil toplum kuruluşda görevler aldığını belirten Uyumaz, konu hakkında yaptığı açıklamasında, “Geçmişte halısı ile bir dünya markası olan Hereke’yi hatırlatmak, bugün ise Hereke’yi canlandırmak için bu kutsal göreve talip oldum” dedi.

MAHMUT UYUMAZ KİMDİR?

1972 Yukarı Hereke doğumlu olan Uyumaz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü’nde görev yapıyor. Evli ve 2 çocuk babası olan Uyumaz, aynı zamanda Hereke Avcılar Kulübü’nde başkan vekilliği yapıyor. Bunun yanı sıra Kocaeli Amatör Spor Kulüpler Federasyonu Delegesi.