KO-MEK UZEM ile kariyer yapmak çok kolay

ZENGİN İÇERİK EĞİTİCİ ALAN

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, her an her yerden dijital platformlarda var olan eğitimlere ulaşmanın kolaylaşması ve bu tür isteklerin giderek artmasından dolayı KO-MEK’in UZEM eğitim merkezini hayata geçirmesine vesile oldu. Covit-19 salgını sonrasında kariyer akademisi eğitimlerine online olarak devam eden KO-MEK içerik bakımından oldukça zengin ve öğretici olanaklar sağlayan UZEM’i kurarak yüz yüze eğitimlerin yanı sıra online eğitimlerde de yeni bir devir başlattı.

20.984 KİŞİ UZEM İLE EĞİTİM ALDI

Kurulduğu günden beri 873.380 kişiye yüz yüze eğitim veren KO-MEK kısa sürede oluşturduğu kendi alt yapısıyla 20.984 kişiye uzaktan eğitim verdi. Türkiye’nin dört bin yanından katılımcıların online olarak eğitim aldığı KO-MEK UZEM eğitim merkezinde alanında uzman eğitmenler güncel ve zamana, mekana bağlı kalmadan teknolojinin sayesinde kursiyerin bulunduğu ortama misafir olabiliyor. Öğretim ve tasarım tekniklerini özgün olarak farklı teknolojilerle detaylı bir şekilde anlatılmasına imkân sağlayan UZEM eğitim merkezine ilgi oldukça yoğun.

HER AY FARKLI BRANŞLARDA EĞİTİM

KO-MEK, evinden ayrılamayan ya da işi dolayısıyla kurslara vakit bulamayan veya başka şehirlerde yaşayan vatandaşların yoğun talebi doğrultusunda birçok branşta uzaktan eğitim veriyor. Alanında uzman eğitim kadrosuyla; Kişisel Gelişim, Bilişim Teknolojileri, Büro Yöneyimi ve Sekreterlik, Muhasebe ve Finansman, İnsan Kaynakları, Yabancı Diller, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri gibi birçok farklı branşta önemli eğitimler vermektedir.

WWW.KOMEK.ORG’TAN KOLAYCA KAYIT

Değişen ve güncellenen eğitim listesiyle birlikte her zaman farklı branşlarda eğitim veren KO-MEK UZEM eğitim merkezinde eğitim alabilmek için www.komek.org adresinde bulunan uzaktan eğitim sekmesine tıklayarak kolayca başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.