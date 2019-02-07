Turak, bir kez daha aday

Kartepe Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde mevcut muhtar olan Yücel Turak, 31 Mart seçimleri öncesinde bir kez daha göreve soyunacağını duyurdu. Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Turak, “Muhtarlık görevini, halkımızın talepleri doğrultusunda en iyi şekilde yapmaya çalıştım. İyi bir dönem geçirdiğimi düşünüyorum. 31 Mart seçimlerinde bir kez daha halkımızın temsiliyetini istiyorum. Mahalle sakinlerimizin desteğini istiyorum” diye konuştu.