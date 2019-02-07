Kartepe Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde mevcut muhtar olan Yücel Turak, 31 Mart seçimleri öncesinde bir kez daha göreve soyunacağını duyurdu. Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Turak, “Muhtarlık görevini, halkımızın talepleri doğrultusunda en iyi şekilde yapmaya çalıştım. İyi bir dönem geçirdiğimi düşünüyorum. 31 Mart seçimlerinde bir kez daha halkımızın temsiliyetini istiyorum. Mahalle sakinlerimizin desteğini istiyorum” diye konuştu.
Bugün 16:29 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:31 TSİ
Turak, bir kez daha aday
Kartepe Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde mevcut muhtar olan Yücel Turak, 31 Mart seçimleri öncesinde bir kez daha göreve soyunacağını duyurdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz