Vali Aksoy, Özka Lastik’i ziyaret etti

Özka Lastik ve Kauçuk Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şerif Kanık, Yönetim Kurulu Üyeleri İrfan Kanık ve Nur Kanık ile İdarî ve Mali İşler Müdürü Ahmet Özbakır tarafından karşılanan Vali Aksoy, bir süre Mehmet Şerif Kanık ile sohbet ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı. Aksoy, daha sonra fabrikayı gezdi. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şerif Kanık, Vali Aksoy’a ziyaretten onur duydukları memnuniyeti belirterek, teşekkür etti. Ziyaretin ardından Vali Aksoy, Kanık ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.