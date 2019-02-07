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Tartıştığı kişiyi vuran şahıs serbest kaldı!

İzmit ilçesinde, tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli adli kontrolle salıverildi.

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Alınan bilgiye göre, alacak meselesinden çıkan kavgada, tabancayla ateş ederek M.D.G'yi yaralayan C.C.V'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Olay nasıl oldu?

D-100 kara yolu üzeri Serdar Mahallesi'nde C.C.V. ile M.D.G. (43) arasında iddiaya göre alacak meselesinden tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.C.V, tabancayla ateş ederek M.D.G'yi yaralamıştı. Yaralı, çevredeki vatandaşlarca olay yerine yakın olan Seka Devlet Hastanesi'ne götürülürken, şüpheli C.C.V.  polis ekiplerine teslim olmuştu.

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