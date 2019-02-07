Canlı yayında soruları yanıtlayacak

Karamürsel Belediye Başkanı ve AKP Karamürsel Belediye Başkan Adayı İsmail Yıldırım, Karamürsel halkının sorularını yanıtlayacak. Whatsapp üzerinden alınacak soruların cevapları, 8 Şubat Cuma akşamı saat 20.00’de Yıldırım’ın sosyal medya hesapları üzerinden Başkan Yıldırım tarafından canlı olarak paylaşılacak. Canlı yayına Karamürsel halkının katılımının yoğun olması bekleniyor.
KARAMÜRSEL’DE BİR İLK
12 Ocak’ta Şehir Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleşen aday tanıtım programı ile cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden Karamürsel’e aday gösterilen Başkan Yıldırım, sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmaya başladı. Sosyal medya üzerinden takipçileri ile canlı olarak buluşacak olan Başkan Yıldırım, Karamürsel’de bir ilki yapmaya hazırlanıyor. Başkan Yıldırım, sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak canlı yayında Karamürsel ile ilgili soruları cevaplayacak.
WHATSAPP ÜZERİNDEN
Program saatine kadar Whatsapp üzerinden gelen soruları, canlı yayında cevaplayacak olan Başkan Yıldırım, süre kalması durumunda program esnasında sosyal medya üzerinden gelen sorulara da cevap verecek. Karamürsel için Başkan Yıldırım tarafından cevaplanmasını istediğiniz soruları 0532 060 7741 numaralı irtibat numarasına sms olarak iletebilirsiniz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz