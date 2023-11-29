Türk kadın futbolunda Hasan Alemdar gerçeği: SARE ÖZTÜRK’ÜN ÖNLENEMEZ YÜKSELİŞİ

Kadın futbolu denince ilk aklımıza gelen isim olan Hasan Alemdar, ülkemizin de kentimizin de gururu olmaya devam ediyor. 10’larca kadın futbolcuyu milli takımlara kazandıran ve Süper Lig’deki kadınların birçoğunun alt yapısını hazırlayan Hasan Alemdar, talebelerinin ziyaretleriyle de gurur duyuyor. Galatasaray ve milli takımın değişmez oyuncusu Sare Öztürk de bunlardan biri. Hasan Alemdar: Bizim altyapımızda yetişti. Lider olan Galatasaray kadın futbol takımında stoper oynuyor. Sare ve diğer tüm kızlarımızla gurur duyuyoruz” dedi.