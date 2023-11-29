Kadın futbolu denince ilk aklımıza gelen isim olan Hasan Alemdar, ülkemizin de kentimizin de gururu olmaya devam ediyor. 10’larca kadın futbolcuyu milli takımlara kazandıran ve Süper Lig’deki kadınların birçoğunun alt yapısını hazırlayan Hasan Alemdar, talebelerinin ziyaretleriyle de gurur duyuyor. Galatasaray ve milli takımın değişmez oyuncusu Sare Öztürk de bunlardan biri. Hasan Alemdar: Bizim altyapımızda yetişti. Lider olan Galatasaray kadın futbol takımında stoper oynuyor. Sare ve diğer tüm kızlarımızla gurur duyuyoruz” dedi.
29 Kas 2023 - 11:00- Spor Güncelleme:
Türk kadın futbolunda Hasan Alemdar gerçeği: SARE ÖZTÜRK’ÜN ÖNLENEMEZ YÜKSELİŞİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.