Kaza, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Eski İstanbul Yolu kaşıkçı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Gebze istikametinde seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 41 SD 423 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda virajı alamayarak dere yatağına uçtu. Kazada yaralanan olmazken, hafriyat kamyonunda maddi hasar oluştu. Kaza yapan hafriyat kamyonu çekici yardımı ile kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Virajı alamayan hafriyat kamyonu, dere yatağına uçtu
Körfez ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda virajı alamayan hafriyat kamyonu dere yatağına uçtu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz