Kocaeli Kartepe'de fabrika kompleksi satılacak

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/113005 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri:

Özellikleri : Kocaeli İl, Kartepe İlçe, İBRİKDERE Mahalle/Köy, 191 Ada, 6 Parsel, 191 Ada, 6 parsel nolu tapuda niteliği arsa olan yapı üzerinde mevcut fabrika, makine ve ekipmanlar satışa konudur.

KONU TAŞINMAZIN ÇEVRESEL ANALİZİ, ULAŞIM OLANAKLARI:

Rapora konu taşınmaz İzmit -Adapazarı istikametinde İbrikdere Mahallesi, 191 ada, 6 parsel numarasında kayıtlıD100 Karayolu Caddesi, No: adresinde olan ve Fabrika binaları ve arsasıdır.

Konu gayrimenkullerin olduğu bölgede sınırlı sayıda fabrika bulunmakta olup, ayrıca köy yerleşimi az da olsa konutlar ve genellikle boş arsa ve tarlalar yer almaktadır. Davaya konu taşınmaz Kocaeli Vilayet merkezine 15350 m, Kartepe Belediyesine 7843 m, TCDD lojistik merkezine 9590 m, Otoyol girişine 7190 m, Cengiz Topel Havaalanına 2220 m, Sakarya İli merkezine yaklaşık 25 km mesafededir. Bölgenin ulaşım sorunu bulunmamaktadır. D100 Karayolu’na cepheli taşınmazın D100m kara yoluyla İstanbul- Ankara her istikamete bağlantısını trafik ışıkları sağlamaktadır. Bölgenin altyapısı tamamlanmış olup, her türlü belediye hizmetlerinden yararlanılmaktadır.

İBRİKDERE 191 ADA, 6 PARSEL TAŞINMAZIN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ VE TANIMI:

Kocaeli ili, Kartepe ilçesi, İbrikdere Mahallesi, 191 ada 6 parsel numarasında kayıtlı “Arsa” nitelikli taşınmazın, arsasının geometrik olarak dikdörtgeni andıracak şekilde amorf yapıdadır. Topoğrafik olarak düz bir zemine sahip parselin üzerinde muhtelif ölçülerde Betonarme yapı ile genelde çelik konstrüksiyon tarzında inşa edilmiş fabrika binaları bulunmaktadır. Çevre yolları beton yol olarak düzenlenmiştir. Yine fabrika sahası çevresi güvenlikli duvar, çit ile kapatılmıştır. Yapıların değerlemesinde Çevre Şehircilik bakanlığı Yapı Yaklaşık Birim maliyetleri cari yılı fiyat listesi üzerinden yapı yaşları özellikleri, yapı grubu ve sınıfı ile yıpranma oranları dikkate alınarak değerlendirilmiştir.

IV –DEĞERLENDİRME:

DEĞERE KONU DÖNEMDE DEĞERİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER:

OLUMLU FAKTÖRLER

 D100 cepheli olması  Sanayi alanında kalması.

 Ulaşım kolaylığı

 Altyapı özellikleri

 Sanayi olarak Üretim pazarlama ağı OLUMSUZ FAKTÖRLER

 Üzerindeki yapıların bazılarının yıpranmış olması

 Yüzölçümü büyüklüğü nedeniyle alım-satım kabiliyetindeki muhtemel yavaşlıklar

 Genel ekonomideki dalgalanmalar

DEĞERLEME YÖNTEMLERİNİ AÇIKLAYICI BİLGİLER Emsal Karşılaştırma Yöntemi:

Konut, ofis, arsa ve dükkan türündeki gayrimenkul değerlemesinde en güvenilir ve gerçekçi yaklaşım piyasa değeri yaklaşımıdır. Bu değerleme yönteminde bölgede değerlemesi istenilen gayrimenkul ile ortak temel özelliklere sahip karşılaştırılabilir örnekler incelenir. Emsal karşılaştırma yaklaşımı aşağıdaki varsayımlara dayanır.

-Analiz edilen gayrimenkulün türü ile ilgili olarak mevcut bir pazarın varlığı peşinen kabul edilir.

-Bu piyasadaki alıcı ve satıcıların gayrimenkul hakkında oldukça iyi düzeyde bilgi sahibi olduğu kabul edilir.-Gayrimenkulün piyasada makul bir satış fiyatı ile makul bir süre içinde satıldığı kabul edilir.

-Seçilen karşılaştırılabilir örneklerin değerlemeye konu gayrimenkul ile ortak temel özelliklere sahip olduğu kabul edilir.

-Seçilen karşılaştırılabilir örneklere ait verilerin, fiyat düzeltmelerinin yapılmasında günümüz sosyoekonomik koşulların geçerli olduğu kabul edilir.

Maliyet Yöntemi:

Maliyet yöntemi, fabrika, lojistik depo tipindeki gayrimenkullerin, inşaatı tamamlanmamış yatırım dönemindeki gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve piyasada emsali olmayan özel gayrimenkullerin değerlemesinde yaygın olarak kullanılır. Bu yöntemde, var olan bir yapının günümüz ekonomik koşulları altında yeniden inşa edilme maliyeti gayrimenkulün değerlemesi için baz kabul edilir.

Bu yöntemde gayrimenkulün, belirli bir kalan ekonomik ömrünün olduğu kabul edilir. Bu nedenle gayrimenkulün değerinin fiziki yıpranmadan, fonksiyonel ve ekonomik açıdan demode olmasından dolayı zamanla azalacağı varsayılır. Bir başka deyişle, mevcut bir gayrimenkulün bina değerinin, hiçbir zaman yeniden inşa etme maliyetinden fazla olamayacağı kabul edilir.

Gayrimenkulün bina maliyet değerleri, Bayındırlık Bakanlığı Yapı Birim Maliyetleri, binaların teknik özellikleri, binalarda kullanılan malzemeler, piyasada aynı özelliklerde inşa edilen binaların inşaat maliyetleri, müteahhit firmalarla yapılan görüşmeler ve geçmiş tecrübelerimize dayanarak hesaplanan maliyetler göz önünde bulundurularak değerlendirilir.

Binalardaki yıpranma payı, Resmi Gazete’de yayınlanan yıllara göre bina aşınma paylarını gösteren cetvel ile binanın gözle görülür fiziki durumu dikkate alınarak hesaplanır.

Gayrimenkulün değerinin, arazi ve binalar olmak üzere iki farklı fiziksel olgudan meydana geldiği kabul edilir. Boş Arsa değerlemelerinde maliyet yöntemi uygun değildir. Ancak değerlemeyi oluşturan kabuller tespit edildiğinde Geliştirme Bedeli = Arsa + İnşaa Maliyeti + Müteahhit Karı olduğu kabulünden hesaplanabilir.

Gelir Kapitalizasyonu Yöntemi:

Taşınmazlar gelir getiren cinsten mülkler ise- örneğin kiralık konut ya da iş yerlerinde- piyasa değerleri bulunurken gelir yöntemi uygulanır. Gelir yöntemi ile üzerinde yapı bulunan bir taşınmazın değerinin belirlenmesinde ölçüt, elde edilebilecek net gelirdir. Net gelir, gelir getiren taşınmazın yıllık potansiyel brüt gelirinden, taşınmazın boşluk ve kira kayıplarından oluşan gelir kaybı ve işletme giderlerinin çıkarılması ile bulunur. Net gelir, yapı geliri ve arsa gelirinden oluşmaktadır.

DEĞERLEMEDE KULLANILAN YÖNTEM:

Rapora konu taşınmazın değerinin tespitinde anılan çevresinde yapılan satışlardan hareketle benzer nitelikli gayrimenkullerin fiyatları, kendi arşivimizdeki bilgiler, çevrede yapılan şifai araştırmalar neticesinde konu gayrimenkullerin arsaları için Emsal Karşılaştırma Yöntemi ile, taşınmaz üzerindeki yapılara yıpranma oranı düşülerek maliyet yöntemi bedel takdir edilmiştir. Söz konusu gayrimenkullerin yukarıda sayılan tüm olumlu ve olumsuz özellikleri, piyasa koşulları gibi taşınmazın değerine doğrudan etki eden tüm faktörler göz önünde bulundurulmuştur. Tüm bu veriler ışığında 191 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın arsasının ise m² birim değerinin 1.300,00 TL/m² olabileceği kanaati hasıl olmuştur. Ayrıca taşınmazın üzerindeki yapıların değeri serbest piyasa yapı maliyetleri dikkate alınarak nihai sonuca ulaşılmıştır.

HESAPLAR:

ARSA DEĞERİ: Keşif tarihi (17.01.2022) itibariyle arsa m² birim bedelinin 1.300,00 TL/m² olmak üzere tamamının 175000.02 m² x 1.300,00 TL/m² = 227.500,00 TL arsa bedeli,

YAPILARIN DEĞERİ:

Fen bilirkişi raporunda yapılan tespit ölçüleri ile hesaplanan yapı maliyetine etkili alanların hesabı aşağıda tabloda hesaplanmıştır.

V- SONUÇ:

Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, İbrikdere Mahallesi, 191 ada, 6 parsel sayılıtaşınmazın değer tespiti için yapılan keşif, taşınmazın fiziki özellikleri, bölgesel özellikler, piyasa analizleri gibi taşınmazın değerine doğrudan ya da dolaylı etki eden faktörler birlikte düşünülerek yapılan emsal araştırmaları ve arşivimizdeki bilgiler de dikkate alınarak takdiri Sayın Mahkemenizde olmak üzere;

Arsa değeri………………………………………………………………227.500.000,00 TL.

Yapıların değeri…………………………………………………………...77.546.469,00 TL.

Taşınmazın Toplam Değeri:………………………………….. ............305.046.469,00 TL.

MAKİNA VE EKİPMANLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME:

Keşif tarihi itibari ile fabrikanın faal olduğu, fabrika binasında çalışmaların kısmi olarak devam ettiği, görülmüştür. Fabrikada bulunan makina ve ekipmanların faal çalışır vaziyette olduğu bilirkişi tarafından tespit edilmiştir.

Yapılan incelemelerde tespiti yapılan malzemelerin değer tespiti yapılırken genel görünümleri, kullanılmışlık düzeyleri, piyasada halen satılıp satılmadığı, sektörel durumları,işlevsel ve fiziksel yıpranmaları dikkate alınmıştır.

Yapılan incelemelerde mahcuzların değer tespiti yapılırken maliyet yaklaşımı yöntemi kullanılmış ve makine, ekipman ve donanımlarının genel görünümleri, kullanılmışlık düzeyleri, piyasada halen satılıp satılmadığı, satılmayan marka ve modellerde eşdeğer yeni modellerin olup olmadığı, teknolojik bir yenilemeye gidilip gidilmediği dikkate alınmıştır. Bu yöntemde var olan bir makinenin günümüz ekonomik koşulları altında aynısının veya bir benzerinin yenisinin maliyeti ekspertiz için baz kabul edilir. Yöntemde önemli olan kriter makinenin kalan ekonomik ve faal ömrünün varlığı ve bunun süresidir. Bu nedenle makine değerinin kullanımdan kaynaklanan fiziki ve fonksiyonel yıpranma ile teknolojik gelişmeden kaynaklanan demode olma sonucunda zaman içerisinde azalacağı varsayılır. Makine ve teçhizatın yıpranma oranı tespit edilirken bir makinenin belli sürede hurdaya ayrıldığı ve hurda değerinin de yeni makine fiyatının % 10-20 ‘si arasında değiştiği dikkate alınır. Örneğin değerlemesi yapılacak makinenin 20 yılda hurdaya ayrıldığını ve hurda değerinin makine fiyatının % 20’si olduğu varsayıldığında yıllık yıpranma oranı % 4 (% 80 / 20 = % 4) olur. Eğer makine 10 yıldır kullanılıyorsa ilgili makinenin değeri, yeni makine fiyatının % 60’ı olacaktır. Genel kaide olarak mevcut bir makinenin değerinin hiçbir zaman yenisinin maliyetinden fazla olamayacağı kabul edilmektedir.

SONUÇ :

Yapılan inceleme sonucunda dava dosyası muhteviyatından ve keşif yeri incelemesinden;

Kocaeli İli, Kartepe ilçesi, İbrikdere Mah , D-100 Karayolu Caddesi No:368 adresinde bulunanfabrika binasında tespiti yapılan mahcuzlar hakkında yaptığımız araştırmalarımız neticesinde edindiğimiz bilgiler ile ulaştığımız kanaatler doğrultusunda genel görünümleri, kullanılmışlık düzeyleri, piyasada halen satılıp satılmadığı, sektörel durumları,işlevsel ve fiziksel yıpranmaları, efektif kullanım durumları dikkate alınarak yapılanpiyasa araştırması sonucunda kıymet takdirinin K.D.V. hariç 21.982.375,00 TL (Yirmi Bir Milyon Dokuz Yüz Seksen İki Bin Üç Yüz Yetmiş Beş) dir.

Adresi : İbrikdere Mah. 191 Ada, 6 Parsel,Kartepe / KOCAELİ

Yüzölçümü : 175.000,02 m2

Arsa Payı : 1/1

İmar Durumu: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesinin internet ortamında yapılan araştırmada, 191 ada, 6parsel sayılı taşınmazın1/1000 Uygulama İmar Planı kapsamında, Emsal: 0.60, Hmax: 9.50 yapılaşma şartları ile ''Sanayi Alanı'' içinde kaldığı tespit edilmiştir.

Kıymeti : 327.028.844,00 TL (Arsa, fabrika, yapı, makine ve ekipmanların toplam değeridir.)

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/01/2024 - 14:10

------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/01/2024 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2024 - 14:10

---------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 14:10

16/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.