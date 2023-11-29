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Ajda Yatar'ın katili tutuklandı!

Körfez ilçesinde bir ay önce boşandığı 3 çocuk annesi eski eşini yemek yediği esnada tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı
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Ajda Yatar'ın katili tutuklandı! mask
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Olay, 22 Kasım tarihinde Güney Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bulunan dönerci dükkanının 2. katında meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte yemeğini yiyen Ajda Yatar'a (28) eski eşi Vahyettin P. tarafından tabanca ile 3-4 el ateş edildi. Kurşunların hedefi olan kadın kanlar içinde yere yığıldı, zanlı ise geldiği araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ajda Yatar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 3 çocuk annesi Ajda Yatar, 10 yıl önce evlendiği eşinden yaklaşık 1 ay önce de boşanmıştı.
Olay sonrasında zanlı kayıplara karıştı. Vahyettin P.'nin 1 hafta boyunca Yalova Altınova'daki evinin yakınlarında bulunan başka bir ikamette saklandığı tespit edildi. Dün Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan zanlı, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Vahyettin P., Kocaeli Emniyetinde tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
# âjda yatar, cinayet, tespit, sağlık, Kadın

29 Kas 2023 - 13:04 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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