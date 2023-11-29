Saffet Cengiz, meclis üyeliği için başvurdu

Milliyetçi Hareket Partisi'nde meclis üyeliği aday adaylık başvuruları devam ediyor. Başiskele bölgesinde oldukça geniş bir kesim tarafından tanınan Saffet Cengiz Başiskele Belediyesi Meclis Üyeliği için aday adaylık başvurusunda bulundu. Cengiz, evraklarını Mhp İlçe Başkanı Şahin Kaya’ya teslim etti

GÜZEL BAŞİSKELE İÇİN GÖREVE TALİBİM

Başvuru dosyasını teslim ettikten sonra açıklama yapan Saffet Cengiz, “Milliyetçi Hareket Partisi Başiskele Belediyesi Meclis Üyeliği aday adaylığı için dosyamızı Başiskele İlçe Başkanımız Sayın Şahin Kaya’ya teslim ederek başvurumuzu gerçekleştirdik.

Uzun yıllardır Milliyetçi Hareket Partisi’nde siyaset yapmaktayım MHP’nin geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu süreçte de kilit parti rolünü korumaya devam edeceğine inanıyorum “Milliyetçi Hareket Partisi’nde siyaset yapmak bir onurdur, gururdur. Uzun zamandır çeşitli kademelerinde görev alan bir isim olarak mahalli idareler seçimlerinde MHP’den Başiskele Belediye Meclis Üyesi aday adaylığına başvurdum. İlçeye yapılacak olan hizmetlerde ben de katkı koymak istiyorum. Aldığımız sorumluluğun ve siyasi terbiyenin bilinci içinde bu davaya meclis üyesi olarak hizmet etmeye devam etmek istiyorum” dedi

SAFFET CENGİZ KİMDİR?

1972 yılında Yeniköyde doğan Saffet Cengiz İlkokulu ve orta okulu Yeniköy Pürsan Cumhuriyet Okulunda Liseyi İzmit Endüstri Meslek Lisesi Motor Bölümünde okuyarak Mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim fakültesi İşletme Bölümü 4 Sınıfta eğitimine devam etmektedir.

İş hayatına 1991 yılında Hüner Kağıt Kırtasiyede başlayan. 1994- 2008 yılları arasında İzmit Goodyear Lastik Fabrikasında çalışan. 2004-2007 yıllarında Lastik-İş Sendikası iş yeri temsilciliği görevini yürüte. 2009-2016 yılları arasında Başiskele Belediyesine bağlı Yuvacık Su Fabrikasında fabrika müdürü olan2016-2023 yılları arasında Başiskele Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde Destek Hizmetleri şefi ve protokol sorumlusu olarak görev yapan Aynı zamanda Başiskele Belediyesi Hizmet-İş Sendikası iş yeri temsilciliği görevinde bulunan Saffet Cengiz 2023 yılında Nisan ayında emekli olarak çalışma hayatına nokta koydu.

Siyasete DTP (Demokrat Türkiye Partisi )Yeniköy belde Başkanlığı Kocaeli Ülküm İşçiler Derneği 2’nci Başkanlığı, MHP (Milliyetçi Hareket Partisi ) Yeniköy Belde Başkanlığı MHP (Milliyetçi Hareket Partisi ) Başiskele İlçe Başkan Yardımcılığı Siyasi işlerden Sorumlu Başkan YardımcıIığı Protokolden Sorumlu Başkan yardımcılığı Hukuk işlerinden Sorumlu Başkan Yardımcılığı. Görevlerinde bulunan Cengiz 2013 yılından beri İzmit Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Yöneticiliği ve 2’nci Başkanlığı görevini yürütmektedir.Başiskele İlçesi Yeniköy Merkez Mahallesinde ikamet etmekte olup. Evli ve üç çocuk babasıdır.