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Adalet Bakanı’ndan ‘Terim Fonu’yla ilgili açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Fatih Terim fonu olayında 7 sanık 18 müşteki var. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 12 Ocak'ta ikinci duruşma yapılacak. Yargı iddiaları araştıracak” dedi.
Adalet Bakanı’ndan ‘Terim Fonu’yla ilgili açıklama mask

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç,  AKP grup toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.Bakan Tunç, ikinci duruşmanın 12 Ocak’ta gerçekleşeceğini belirtti. Tunç, “7 sanık var 18 müşteki var bu iddianame İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.” dedi.Yargının iddiaları araştıracağını dile getiren Tunç, “Kimler suçlu kimler suçsuz yargısal süreç neticesihde en doğru karar çıkacaktır.” diye konuştu.

Kaynak: SÖZCÜ
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29 Kas 2023 - 13:18 - Asayiş

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