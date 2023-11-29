Adalet Bakanı’ndan ‘Terim Fonu’yla ilgili açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP grup toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.Bakan Tunç, ikinci duruşmanın 12 Ocak’ta gerçekleşeceğini belirtti. Tunç, “7 sanık var 18 müşteki var bu iddianame İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.” dedi.Yargının iddiaları araştıracağını dile getiren Tunç, “Kimler suçlu kimler suçsuz yargısal süreç neticesihde en doğru karar çıkacaktır.” diye konuştu.
Kaynak: SÖZCÜ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.