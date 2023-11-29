Adalet Bakanı’ndan ‘Terim Fonu’yla ilgili açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP grup toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.Bakan Tunç, ikinci duruşmanın 12 Ocak’ta gerçekleşeceğini belirtti. Tunç, “7 sanık var 18 müşteki var bu iddianame İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.” dedi.Yargının iddiaları araştıracağını dile getiren Tunç, “Kimler suçlu kimler suçsuz yargısal süreç neticesihde en doğru karar çıkacaktır.” diye konuştu.

Kaynak: SÖZCÜ