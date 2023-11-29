CHP’de Kuşçu, Körfez’e aday adayı

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Körfez İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevini başarı ile yürüten Nurcan Kuşçu, görevinden istifa edip partisinden Körfez Belediye Başkanlığına aday adayı oldu. Parti binasında düzenlenen ve CHP’lilerin adeta akın ettiği törenle resmi başvurusunu yapan Kuşçu’yu bu özel günde sevenleri ve destekçileri de yalnız bırakmadı.Bu kapsamda Kuşçu’nun aday adaylığı ile ilgili basın açıklamasına; CHP Körfez İlçe Başkanı Gülseren Solmaz Altunal, partinin eski ilçe başkanları Tuğman Kayalı ve Bülent Yıldız, eski Kirazlıyalı Belediye Başkanı Cevdet Şahin, Körfez Belediye Başkan aday adaylarından Bozkurt Uslu ve Tayfun Balıkçı, ilçe kadın kolları yöneticileri ile çok sayıda CHP’li hazır bulundu.

İLÇE BAŞKANI “MÜJDE” DEDİ!

Toplantının başında konuşan ilçe başkanı Altunal, Nurcan Kuşçu’nun aday adaylığı başvurusunu “Müjde!” dedi ve “Yol arkadaşım kadın kolları başkanımız bir müjdeyle yanımıza geldi. Kendisi Körfez Belediye Başkanlığı için aday adayı olacak. Nurcan kardeşimi bu cesareti dolayısıyla tebrik ediyorum, hayırlı olsun” dedi ve sözü Kuşçu’ya bıraktı.

“GENEL SEÇİMİ KAZANACAĞIMIZA İNANMIŞTIK, AMA OLMADI”

Daha sonra söz alan aday adayı Nurcan Kuşçu ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Genel seçimlerden istediğimiz sonucu alamadık, kaybettik. Sokakta kadın arkadaşlarımızla çalışırken gerçekten inanmıştık. Hüznümüzün sebebi de kazanacağımıza olan inancımızdı. Çünkü çok istemiştik ve bunun için çaba göstermiştik, fakat olmadı.

“KADINLARIN İKİNCİ PLANA ATILMIŞLIĞI BENİ ÜZÜYOR”

Şimdi önümüzde yerel seçimler var. Bu seçimde de bir kadın olarak belediye başkanlığına aday adayı olmaya karar verdim. Benim için bu kararı vermek zor oldu. Bir kadın adayın CHP’den çıkmamış olmasını istemem ilk sebebim. İkincisi ise bir an önce kendi partimize gerçek demokrasinin gelmesini istiyorum. Kadınların ikinci plana atılmışlığı açıkçası beni çok üzüyor. Belediye başkanlığına aday adayı olmak, bu işi resmi olarak yürütmek benim için şereftir. Karşımda bulunan topluluğunun gözlerinde bu heyecanı görüyorum.

“GENÇLERİMİZ HALA İŞSİZ”

Büyük bir sanayi kentinde yaşıyoruz. Dünyaya ismini duyuran bir ilçedeyiz. Fabrikalar ve limanlar var. Buraya bütün dünyadan gemiler geliyor, kısacası Körfez dünyanın her yerinde tanınıyor. Fakat kendi içimizde ne yazık ki bu zenginliğin kaynağına erişemiyoruz. Gençlerimiz ve çocuklarımız hala işsiz. Sanayi kenti olan Körfez gibi bir ilçede bu kadar işsizliğin olması sıkıntılı bir durum.

“DESTEĞİNİZLE KAZANIRIM”

Kadınlarımız ne yazık ki istedikleri gibi yaşayamıyor. Çocuklarımız başta eğitim ve sağlık olmak üzere yeteri kadar devlet hizmetlerine erişemiyorlar. Bunun sebebi kötü yönetimlerdir. Yerel yönetimlerin kötü olmasıdır. Bundan kurtulabilmek için CHP’nin bir çare olacağını düşünüyorum. Ancak bir kadın başkanla çare olabilir inancındayım. Kendim bu konuda çok iddialıyım. Yapabileceğimi, sizlerin desteğiniz ve birlikteliğimizle belediyeyi kazanacağımı düşünüyorum.

“BU BÖLGENİN İNSANIYIM”

35 yıldır Körfez ilçede yaşıyorum. Genel seçim sürecinde ilçe kadın kolları başkanlığı görevini yürüttüm. 3 çocuk annesiyim. Bir anneyim, bir eşim, evladım. Bu ilçenin sokaklarında büyüdüm. Sizlerle aynı bölgenin insanıyım. Aynı caddede yürüyoruz, aynı esnaftan ve pazardan alışveriş yapıyoruz. 35 yıl yaşamak buranın sorunlarını tespit etmek için yeterlidir. Bu sorunları çözmek için hepinize söz veriyorum

SANAT EVLERİ PROJESİ

Eğer aday gösterilirsem, layık görülürsem, o zaman daha farklı ortamlarda projelerimizle sizlere ulaşacağım. Körfez ilçemin kısa süre içinde parmakla gösterilecek bir kent haline gelmesini istiyorum. Her mahallede, her sokakta insanların kendini geliştireceği sanat evlerinin olması en büyük hayalimdir.”