Kocaeli'de "forex yatırımı" operasyonu! Tutuklananlardan biri Acun Ilıcalı'nın takımına sponsor olmuş!

Alınan bilgilere göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturmaya dayanan İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, forex dolandırıcılığı ile ilgili yürütülen çalışmalar çerçevesinde 5 aydır süren teknik ve fiziki takip neticesinde 30 şahsa yönelik İstanbul merkezli 9 ilde operasyon kararı almıştı. SPK’ya kayıtlı olmayan yasadışı forex sisteminde “yatırım” vaadiyle milyon lira dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 30 kişilik şebekeye 24 Kasım’da İstanbul, Kocaeli, Siirt, Erzincan, Muğla, Ankara, Nevşehir, Çanakkale ve Antalya’da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın duyurusunu yaptığı baskınlarda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyonlarda, paravan şirketlere ait çok sayıda doküman ve dijital materyal ile birlikte 319 bin 445 TL, 22 bin 400 Amerikan doları ve 380 avro para ele geçirilmişti.“Sibergöz” adı verilen operasyonda gözaltına alınanlar arasında ekonomi yorumcusu Ece Pulaş ile kripto para borsasının tanınan isimlerinden Yavuz Usta’nın da bulunduğu öğrenilirken, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki sorguları tamamlanan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin 10’u adli kontrol şartı ile salıverilirken, aralarında girişimci Acun Ilıcalı'nın satın aldığı futbol takımı Hull City'e sponsor olan bir kripto para borsasının sahibi Yavuz Usta ve sunucu Ece Pulaş’ın da olduğu 11 kişi tutuklandı.4 zanlı savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 10 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

Paravan şirketlerin hesaplarında dönen para

Emniyet ekiplerince yapılan araştırmalara dayanan iddialara göre, sistemdeki paraların paravan şirket hesaplarına çok sayıda işlemle gönderildiği ortaya çıktı. Söz konusu şirketlere gelen paraların da yine farklı paravan şirketlerin hesaplarına aktarıldığı, hesap hareketleri incelendiğinde paraların kripto para borsası olarak tanımlanan bir firmaya transfer edildiği tespit edildi. Şebekenin, SPK’ya kayıtlı olmayan yasadışı forex sisteminde, yatırımcılara kendilerini yatırım uzmanı gibi tanıtarak arayıp bu yöntemle çok para kazandıracakları vaadinde bulundukları anlaşıldı. Şüphelilerin, şahısları sistemlerinin içerisine çektikleri, yine şüphelilerin televizyon kanallarına reklam vererek vatandaşa yapının güvenilir olduğu izlemini verdikleri ve yatırımcıları heveslendirdikleri belirlendi.

Para giriş-çıkışları, kurdukları “finans” ve “hazine” departmanı üzerinden manipüle edilmiş

Yüksek miktarlarda para yatırmaları halinde daha yüksek miktarlar kazanabileceklerini söyleyerek ikna ettikleri kişilere aktarılan miktarların, daha sonra sisteme katılan yatırımcıların panelleri üzerinde oynamalar yaparak yatırımcıların yüksek meblağlarda para kazandıklarını gösterdikleri ve bu şekilde sisteme daha çok para göndermelerini sağladıkları ileri sürüldü. Para giriş-çıkışlarını kontrol etmek için kurdukları bir “finans” ve “hazine” departmanı bulunduğu öğrenilirken, söz konusu hazine departmanının mevcut sistem içerisinde kaldıraç panellerinde iniş ve çıkışları manipüle ederek sistem üzerindeki kullanıcıların işlemlerini zarar olarak gösterdikleri kaydedildi.

Sistemdeki paranın sıfırlanacağını öne sürüp yatırımcılardan yüksek meblağlarda para toplamışlar

Oluşan zararı azaltmak için sisteme tekrar para yatırmaları ve fonlama yapmalarını yatırımcılara söyledikleri belirlenen şebeke üyeleri, aksi takdirde sistemde bulunan paralarının sıfırlanacağını öne sürerek yine yatırımcılardan yüksek meblağlarda para topladıkları ve yatırımcının mağdur edildiği tespit edildi.