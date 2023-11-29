Ertuğrul Sağlam: “RÜZGAR, YÜKSEKLERDE SERT ESER!”  

“LİGDE HERKES HERKESİ YENEBİLİYOR”

Ertuğrul Sağlam şu şekilde konuştu: “Giresun maçı öncesinde şunu gördük. Ligde herkes herkesi yenebiliyor. Üst sıralardaki takımların alt sıralardaki takımlara sahasında mağlup olmaları ligde her maçın ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Bu skorlar bize de mesaj veriyor. Bundan sonraki süreci en şekilde değerlendirip ona göre süreci yönetmemiz gerekecek. Giresun deplasmanının bizim için kolay olmayacağını oyuncularımızla paylaştık. Genç, koşan, kadro kalitesi anlamında sıkıntı yaşayabilirler ancak bunu kapatabilecek gençlikler, enerjileri var. Uzun süredir de beraber oynayan bir takım. Bu bir takım avantaj.

“GÜZEL GOLLER ATTIK”

Zeminin ne yazık ki futbol oynamaya uygun olmaması bazı sıkıntılar da oluşturdu. Biz de nasibimizi aldık. Sonrası rakibimizde genç kardeşimiz Erol’un çapraz bağları koptu. Ona da buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. İnşallah en kısa sürede sakatlığını atlatır ve sahalara geri döner. Maçın ilk devresini çok beğenmedik. İkinci yarıda kalitemizi ortaya çıkardık. Güzel goller attık, yanında birçok net pozisyonumuz var.

“ÖNÜMÜZDE ZOR BİR MAÇ VAR”

3-0’dan sonra oyunu rakibe verdik. Kendi saha ve taraftarı önünde direnç göstermek istediler bu nedenle oyunun belli bölümlerinde bize üstünlük sağladılar. Oyuncu değişiklikleri sonrasında güzel bir skorla ayrıldık. Önümüzde çok zorlu bir Ümraniye maçı var. Oyuncularımla paylaştım. Rakibimizin oyuncu kadrosu ve oyununun hakkı olmayan bir yerde olduğunu belirttim. O yüzden kimsenin rehavete girmemesi, oyuncu ve taraftarımızın “Biz bu maçı nasıl olsa alırız” gibi bir düşünce içerisinde olmaması gereken bir maç. Futbolda buna yer olmadığını herkes yaşadı, biz de yaşıyoruz. Hazırlıklarımızı ciddi bir şekilde yapıyoruz.

“PUAN FARKINI AÇMAK İSTİYORUZ”

Haftanın ilk karşılaşmasını iyi bir oyun, mücadele ve güzel bir skorla kazanmak, puan farkını biraz daha yukarıya taşımak istiyoruz. Yapmamız gereken bir şey var. Daha fazla çalışmak, sorumluluk almak, fedakarlık yapmak, maçları kazanmak. Biz kazandığımız sürece rakiplerin ne yaptığı da bizi ilgilendirmeyecek. Her maçı ayrı ayrı değerlendirip oynamak, kazanmak. Kalan 4 maçı 12 puanla tamamlamak gibi bir düşüncemiz var. Bunların ilki Ümraniye maçı. Tüm konsantrasyonumuzu Ümraniye maçına çevirdik.

“BEDELİNİ ÖDEYECEĞİZ”

Bir avantaj elde ettik. Ancak şunu da biliyoruz ki yükseklerde rüzgar sert ediyor. Bunun bir bedeli var, bu bedeli daha fazla çalışarak, fedakarlık yaparak ve sorumluluk alarak ödeyeceğiz. Kendi sevdiklerimizden, hobilerimizden, keyiflerimizden fedakarlık yaparak ulaşılması gereken hedefe odaklanıp işimizi güzel bir şekilde yapacağız inşallah.

“MANASIZ KART GÖRMEYİ KABUL ETMEYECEĞİM”

Futbolcularla toplantıda da dile getirdim. Futbolun dışındaki sebeplerden dolayı, itiraz ve buna benzer nedenlerden dolayı kart görmeyi kabul etmeyeceğimi söyledim. Haftalar ilerliyor ve kartlar birikiyor. Futbolcuya çok ihtiyacımız olduğu dönemde eksik kalındığında biz de zarar göreceğiz, o arkadaşlar da vicdan azabı çekecek.

“ART NİYET ARAMAMAK MÜMKÜN DEĞİL”

Ancak bize gösterilen kartlarla rakiplerimize gösterilmeyen kartları görünce burada art niyet aramamak mümkün değil. Bize çok kolay kart gösteriliyor. 90+5. dakikada vakit geçiren kaleciye ancak sarı kart gösteriliyor. Bizde ise direkt sarı kartı göstermekten çekinmiyorlar. Bu ayrımı ortadan kaldırmamız lazım. Bizi aşağıya indirmek için herkes seferber olacak. Bunun için daha çok dikkatli olmak zorundayız.

“VERİLEN BAZI KARARLARA AKIL ERMİYOR”

Samsun’da, 1 gol averajı ile Süper Lig’e çıkmayı kaçırdık. Bazı takımlar ligden düşüyor, bazı takımlar haksız yere ligde kalıyor. VAR sistemi ile ilgili düşüncemi sorduklarında bundan önce yaşanan haksızlıkların önüne geçeceğini, futbolda adaletin geleceğini savunmuştum. Çünkü büyük takımlarla Anadolu takımları arasındaki maçlarda bariz hatalara imza atılıyordu. Bazen hakikaten insanın aklının, futbol bilgisinin tıkandığı kararlar da oluyor.

“VAR SİSTEMİ ÇOK ZORUNLU”

Diyorsunuz ki biz buradan görüyoruz, orada 3 hakem nasıl göremiyor dediğimiz pozisyonlar da oluyor. Art niyetli yaklaşımları ortadan kaldırabilirsek bence VAR sistemi çok zorunlu. Futbolda hakkı yenen, adaleti arayan takımlar için faydalı diye düşünüyorum. VAR’daki art niyetliler ortadan kalkarsa VAR sistemi futbola adaleti getirir. 21 futbolcumuz da hazır. Beridze’nin küçük bir sorun var. Alanyaspor maçı gelecek adına alacağımız veriler ve dinlendirmemiz gereken futbolcular açısından iyi ve farklı mesajlar verecek.”