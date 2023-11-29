Candeias: “Her maç bir öncekinden daha zor olacak”  

“ÜMRANİYE MAÇINA ODAKLANDIK”

Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Candeias şu şekilde konuştu: “ Giresunspor karşısında iyi bir galibiyet aldık. Bu maç geride kaldı. Cuma günkü Ümraniye maçına odaklanmış durumdayız. Bütün maçlar zor geçecek. Her maç bir öncekinden daha zorlu olacak. 3 puan almak için hazırız. Sahamızda bazı puan kayıpları yaşadık. Ümraniye karşısında bu kayıplar telafi ederek 3 puanı alıp yolumuza devam edeceğiz.

“BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN 3 PUAN”

Tanque’nin Çorum maçında kullandığı penaltı ve Atila’nın Giresun’a attığı serbest vuruş golünü değerlendiren Candeias, şu ifadeleri kullandı: “5 maçtır gol atamıyordu, özgüvenin gelmesi gerekiyordu. Kendisi de penaltıcılarımızdan birisiydi. Penaltıyı attı ve moral buldu. Atila konusuna gelince… Antrenmanlarda da çalışıyoruz. O an kendisini iyi hissettiğini ve serbest vuruşu kullanabileceğiniz söyledi. Benim için önemli olan 3 puan, takımın hep birlikte olması.”