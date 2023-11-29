Candeias: “Her maç bir öncekinden daha zor olacak”  

“ÜMRANİYE MAÇINA ODAKLANDIK”
Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Candeias şu şekilde konuştu: “ Giresunspor karşısında iyi bir galibiyet aldık. Bu maç geride kaldı. Cuma günkü Ümraniye maçına odaklanmış durumdayız. Bütün maçlar zor geçecek. Her maç bir öncekinden daha zorlu olacak. 3 puan almak için hazırız. Sahamızda bazı puan kayıpları yaşadık. Ümraniye karşısında bu kayıplar telafi ederek 3 puanı alıp yolumuza devam edeceğiz.
“BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN 3 PUAN”
Tanque’nin Çorum maçında kullandığı penaltı ve Atila’nın Giresun’a attığı serbest vuruş golünü değerlendiren Candeias, şu ifadeleri kullandı: “5 maçtır gol atamıyordu, özgüvenin gelmesi gerekiyordu. Kendisi de penaltıcılarımızdan birisiydi. Penaltıyı attı ve moral buldu. Atila konusuna gelince… Antrenmanlarda da çalışıyoruz. O an kendisini iyi hissettiğini ve serbest vuruşu kullanabileceğiniz söyledi. Benim için önemli olan 3 puan, takımın hep birlikte olması.”
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.