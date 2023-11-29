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Beridze’den kötü haber geldi

Kocaelispor’un yetenekli oyuncusu Giorgi Beridze, Giresunspor maçının 89. dakikasında sakatlanmış ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Dün akşam saatlerinde Beridze’den kötü haber geldi, en az bir hafta sahalardan uzak kalacak…

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Beridze’den kötü haber geldi mask

TALİHSİZ SAKATLIK

Kocaelispor'un deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın 89'uncu dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak durumunda kalan Giorgi Beridze'nin MR sonuçları belli oldu. Buna göre Gürcü yıldızın sol ayak bileğindeki bağlarda esneme ve ödem oluştuğu tespit edildi. Yapılan tetkikler sonrası ise Beridze'nin en az bir hafta takımdan ayrı kalacağı kesinleşti. Ümraniyespor ve Alanyaspor maçlarında forma giyemeyeceği belli olan Beridze'nin Bandırma karşısında ise oynayıp oynayamayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.
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29 Kas 2023 - 14:17 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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