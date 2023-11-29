Beridze’den kötü haber geldi

TALİHSİZ SAKATLIK
Kocaelispor'un deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın 89'uncu dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak durumunda kalan Giorgi Beridze'nin MR sonuçları belli oldu. Buna göre Gürcü yıldızın sol ayak bileğindeki bağlarda esneme ve ödem oluştuğu tespit edildi. Yapılan tetkikler sonrası ise Beridze'nin en az bir hafta takımdan ayrı kalacağı kesinleşti. Ümraniyespor ve Alanyaspor maçlarında forma giyemeyeceği belli olan Beridze'nin Bandırma karşısında ise oynayıp oynayamayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.