Periler kazanmaya devam ediyor: 83-89

ZİRVE İNADI SÜRÜYOR

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde kentimizi gururla temsil etmeye devam ediyor. Ligde zirve mücadelesine devam eden İzmit’in Perileri, deplasmanda Antalya Toroslar Basketbol ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen müsabaka sonucunda Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, rakibini 89-83 mağlup etti. Bu galibiyet ile zirve inadını sürdüren İzmit’in Perileri 3. sıraya yükseldi. Periler, gelecek hafta sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol’u konuk edecek.