Periler kazanmaya devam ediyor: 83-89

ZİRVE İNADI SÜRÜYOR
Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde kentimizi gururla temsil etmeye devam ediyor. Ligde zirve mücadelesine devam eden İzmit’in Perileri, deplasmanda Antalya Toroslar Basketbol ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen müsabaka sonucunda Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, rakibini 89-83 mağlup etti. Bu galibiyet ile zirve inadını sürdüren İzmit’in Perileri 3. sıraya yükseldi. Periler, gelecek hafta sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol’u konuk edecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.