- Spor

Periler kazanmaya devam ediyor: 83-89

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, deplasmanda mücadele ettiği Antalya Toroslar Basketbol takımını 89-83 mağlup etti

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Periler kazanmaya devam ediyor: 83-89 mask

ZİRVE İNADI SÜRÜYOR

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde kentimizi gururla temsil etmeye devam ediyor. Ligde zirve mücadelesine devam eden İzmit’in Perileri, deplasmanda Antalya Toroslar Basketbol ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen müsabaka sonucunda Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, rakibini 89-83 mağlup etti. Bu galibiyet ile zirve inadını sürdüren İzmit’in Perileri 3. sıraya yükseldi.  Periler, gelecek hafta sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol’u konuk edecek.
# ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor

29 Kas 2023 - 14:18 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.100.585 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL