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İzmit Belediyesi'nden, Akmeşe Yenice Mahallesine yeni etkinlik alanı

İzmit Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, Akmeşe Yenice Mahallesinde sundurma çalışması yaparak bölgeye yeni etkinlik kazandırdı

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Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda kentin dört bir yanında çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, Akmeşe Yenice Mahallesine yeni etkinlik alanı kazandırdı. Bölge halkının olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi adına yapılan 400 m2 alanda etkinlik alanındaki sundurma için 11 bin kg malzeme kullanıldı. Bölge halkı çalışmalardan dolayı Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür etti.
# İzmit belediyesi, yeni, Fatma Kaplan Hürriyet

29 Kas 2023 - 14:20 - Gündem

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