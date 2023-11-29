Kocaeli Hayvanları Koruma Derneği Gölcük Belediyesi’nden şikayetçi!

Kocaeli Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Selma Pilatin Pek, zaman zaman hayvanlarla ve hayvan haklarıyla ilgili açıklama yapar, görüşlerini bildirir. Pek’in bu kez gündeminde yeni açılan Gölcük Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi var… Dernek Başkanı Selma Pilatin Pek, ‘Gölcük Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinde neler oluyor?’ diyerek bakın şikayetini şöyle dile getirdi;

HAYVANLAR ÖLÜYOR

“Kısırlaştırma amacıyla sokaklardan toplanan hayvanlar, belediyenin yapmış olduğu bu tesiste belki kısırlaşıyorlar, ama sonrasında bakım iyi olmadığı için hayvanlar hayatta kalamıyor. Özellikle hasta olarak gelen hayvanlara tedavileri etkin bir şekilde yapılmayıp, kaderlerine terk ediliyor. Neden öldüğü sorulduğunda ‘biz de anlamadık neden öldüğünü’ diyecek kadar da durumdan bir haberler.

YETERSİZ BESLENME

Özellikle ilçe bünyesinde küpesi düşmüş, yaşlı hayvanlar toplanarak tekrar küpe takma, aşılama gerekçesiyle pek çok köpeğin alışkın olduğu ortamdan uzaklaştırılıp, bilmedikleri yerlere gönderildiği iddialar arasında. İlçe bünyesinde belediyenin etkin besleme yapmadığı besleme odakların kurmadığı hayvanların sadece gönüllü vatandaşların verdikleri yiyeceklerle hayatta kaldıkları bilinmektedir.

KAPILAR KAPANDI

Bakımevi kapılarının gönüllüler, STK’lılar ve vatandaşlara kapatıldı, gelen duyumlar arasında. Bir bakımevi kapılarını kapatıyorsa, şeffaf değilse orada güzel işler dönmüyordur, daha belki bakımevi örneklerinde de yaşandığı gibi.

RANDEVU TALEP ETTİ

Ben Kocaeli Hayvanları Koruma Derneği Başkanı olarak Belediye Başkanı Sayın Ali Yıldırım Sezer den bir kaç kez bizzat kendisinden birkaç defa özel kalemden randevu talep ettim, verilmedi. Bu kaçış akıllarda sorulara neden oldu. Bir bakımevi için iyi ya da kötü, bir STK başkanı ile neden görüşülmez. Neden bakımevine gönüllü alınmaz ki.

YETERLİ HİZMET YOK

5199 sayılı kanun gereği gönüllüye açık olması lazım. Bu da benim aklıma saklanan bir şeyler olduğunu getiriyor. Gölcük Belediyesi kadrosunda veteriner hekim açığı olmasına rağmen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinden geçici hekim bulunmakta, o da gereken hizmeti layığı ile verememektedir”.

SORUN VARSA ÇÖZÜLMELİ

Kocaeli Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Selma Pilatin Pek’in şikayetlerini yukarıda dile getirdim. Dernek Başkanı Pek, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’den randevu istediğini, ama kendisine randevu verilmediğini belirtiyor. Belediye Başkanı Sezer, Dernek Başkanı Pek ile görüşmeli ve ortada bir sorun varsa, bu sorun çözülmeli.





