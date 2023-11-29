TCG Anadolu İzmit Körfezi'ne giriş yaptı

Türkiye’nin en büyük yerli ve milli gemisi TCG Anadolu, yarın Kocaeli’ye gelecek ve İzmit Körfezine demirleyecek. Türkiye’nin milli gururu TCG Anadolu, 30 Kasım Perşembe’den 06 Aralık Çarşamba gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye’nin liman kentlerini dolaşan TCG Anadolu’yu Kocaeli’den ve çevre illerden ziyarete gelecekler için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri hummalı şekilde çalışıyor. Büyükşehir ana hizmet binasının arkasındaki otopark alanına karşılama çadırı kurulurken, bu alandan marinadaki 1 Mart Vapur İskelesine uzanan bölümde düzenleme yapılıyor.

KARŞILAMA ÇADIRI VE YÜRÜYÜŞ YOLU

TCG Anadolu’yu ziyaret edecekler için giriş ve bekleme alanı oluşturuluyor. Araçlarıyla gelecekler için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ana binası arkasında yer alan otoparkta karşılama çadırıyla etkinlik alanı ve ziyaretçi girişi kuruluyor. Buradan giriş yapacak ziyaretçiler için 1 Mart Vapur İskelesi’ne kadar uzanan bir koridor oluşturuldu.

MARİNADAN TCG ANADOLU’YA DENİZDEN ULAŞIM

İzmit Körfezi’ne demirleyen TCG Anadolu’yu ziyaret edecek vatandaşlarımız için 1 Mart Vapur İskelesi’nden Büyükşehir’in deniz araçlarıyla ring seferler düzenlenecek. Vapur İskelesindeki kontrol noktasından geçiş yapan ziyaretçiler Büyükşehir Belediyesi’nin deniz araçlarıyla TCG Anadolu’ya taşınacak. Deniz ulaşımının aksamaması için ise İzmit Körfezi’ndeki Hat 1 ve Hat 3 seferleri 30 Kasım-06 Aralık tarihlerinde Marina İskelesinden yapılacak.

30 KASIM-06 ARALIK ZİYARETE AÇIK

Dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu, Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi olarak adlandırılıyor. TCG Anadolu, Cumhuriyetimizin 100. yılında Kocaelililerin ve çevre illerden geleceklerin ziyaretine açılacak. SİHA, Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı, Hürjet Hafif Taarruz Helikopterinin iniş-kalkış yapabildiği, son teknoloji gelişmiş silahlara sahip TCG Anadolu için Başkan Büyükakın ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkilileri arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlanmıştı. Suda yüzebilen ve karada hareket edebilen Zırhlı Amfibi Hücum Aracı olan ZAHA’ları da taşıyan TCG Anadolu, İzmit Körfezi’ne demirleyecek ve Kocaelilileri selamlayacak. TCG Anadolu, 30 Kasım’da 14.00-18.00 saatleri arasında 01, 02, 03, 04, 05 ve 06 Aralık tarihlerinde ise 10.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık kalacak.

TAHİR BÜYÜKAKIN PAYLAŞTI

TCG Anadolu'nun, İzmit Körfezi'ne giriş anlarını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın şu sözlerle duyurdu:"Türk Donanmasının Yeni Amiral Gemisi TCG ANADOLU tüm heybetiyle İzmit Körfezi’ne giriş yapmıştır. "