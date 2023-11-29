21 yaşındaki Öykü Yündün hayatını kaybetmişti! Sanık beraat etti

Yeniyalı Mahallesi Koşu Sokak'ta 13 Temmuz 2021 tarihinde meydana gelen olayda, bir gün önce akşam saatlerinde arkadaşı olduğu öğrenilen Nihat Ş.'nin (42) evine giden Öykü Yündün (21), öğle saatlerinde hareketsiz yatarken bulunmuştu. Nihat Ş.'nin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, yapılan incelemelerde Yündün'ün hayatını kaybettiği tespit edilmişti. Genç kızın ölümünün şüpheli bulunması üzerine Nihat Ş. gözaltına alınmış, ifadesinde, işe gitmek için evden ayrıldığını, geri döndüğünde ise Yündün'ü ölü bulduğunu söylemişti. Nihat Ş., tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İddianameden

Hazırlanan iddianamede, Nihat Ş.'nin temin ettiği uyuşturucuyu Öykü Yündün ile birlikte kullandığı, olay günü işe gitmek için ikametten ayrıldığı, döndüğünde ise içeriye giremediği yer almıştı. İddianamede, Nihat Ş.'nin evden inleme sesi duyması üzerine komşusundan merdiven alarak balkondan içeriye girdiği ve yerde yatan Öykü'nün ağzından köpükler geldiğini gördüğü ifade edilmişti. Nihat Ş.'nin olaydan 30 dakika sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığının altının çizildiği iddianamede, bu süre zarfında uyuşturucu aparatlarını topladığı ve maddeyi pencereden attığı, evde 32 gram uyuşturucu ele geçirildiği bilgisi kaydedilmişti.

Geçen celse Adli Tıp Kurumunca hazırlanan otopsi raporunda, Öykü'nün uyuşturucu madde kullanımına bağlı zehirlenme ve gelişen komplikasyonlar neticesinde ölümünün gerçekleştiği ifade edilmişti.

"Sanığın evi toparlamaya çalışarak 25 dakika kadar zaman kaybına sebep olduğu ve Öykü'nün ölümüne sebebiyet verdiği ortadadır"

Nihat Ş. hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde nakletme veya sağlama", "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" ve "İhmali davranışla kasten öldürme" suçlarından açılan davanın duruşması, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Bahar Yıldız, tutuklu sanık Nihat Ş ve avukatı Hakan Karakuş katıldı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın üzerine yönelik atılı tüm suçlardan beraatini talep etti. Mütalaayı kabul etmeyen Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü avukatı Bahar Yıldız, "Sanık eylemleri ile olay günü eve geldiğinde durumu kötü olan maktule yardım etmediği, sağlık görevlilerine haber vermediği, evi toparlamaya çalışarak 25 dakika kadar zaman kaybına sebep olduğu ve Öykü'nün ölümüne sebebiyet verdiği ortadadır. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

"Öykü sara nöbeti geçirdiği için bana daha önce, '15 dakika bekle, kendime gelmezsem ambulansı ara demişti'"

Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık Nihat Ş., "Olay günü evi toparlamadım, bunu kabul etmiyorum. Öykü olaydan önce sara hastası olduğunu söyleyerek bir videosunu bana göstermiş ve nöbet geçirirse kendisine nasıl davranmam gerektiğini öğretmişti. Olay günü kendisini nöbet geçirirken gördüğümde bana söylediği gibi camları açtım, Öykü'yü yan yatırdım. Bana, '15 dakika bekle, kendime gelmezsem ambulansı ara demişti'. Bu sebeple önce kendisine gelmesini bekledim. Kendine gelmeyince ambulansı aradım. Namusum ve şerefim üzerine Öykü'ye uyuşturucu madde vermedim. Öykü 3 aydır yanımda kalıyordu, küçük krizler geçirdiği olmuştur. Uyuşturucu kullanımı için özel bir bölme de evde yoktur. 09.00'da işe gider 23.00'te eve gelirdim. Atılı suçlardan beraatimi isterim. 2019 yılında uyuşturucu kullanmadan denetimim vardır. Suçsuzum, her şey ortadadır, beraatimi istiyorum" şeklinde konuştu.

İhmali davranışla kasten adam öldürme suçundan delil yetersizliğinden beraat etti

Mahkeme heyeti, sanığın "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan beraatine, "İhmali davranışla kasten adam öldürme" suçundan delil yetersizliğinden beraatine, "Uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ise 10 yıl hapis ve 20 bin TL para cezası verdi. Tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi.