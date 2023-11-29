Gergerlioğlu, “Emekliler büyük mağduriyet yaşıyor”

Açlık sınırı 14 bini buldu, 7500 lira emekli maaşı alamayanlar var

EYT’nin sonunda ilan edildiğini ama yüz binlerce kişinin beklediğini belirten Gergerlioğlu, “7.500 lira emekli aylığı alabilmek için yüz binlerce kişi aylardır bekliyor, el insaf! Açlık sınırının Ekim ayı itibarıyla 14 bin liraya vurduğu -Kasımda daha yüksek çıkacak ve henüz açıklanmadı. Bir dönemde 7.500 lira emekli maaşını alamayan yüz binlerce kişi var. Bir utançtır bu, emekliler isyan ediyor ama onları duyan yok. Yine, emekli olmadıkları için aradan yüz gün geçtiği ve sağlık hizmeti alamıyorlar. Yani emekli olmayı düşündü, başına bir sürü iş açtı, şimdi de sağlık hizmeti alamıyor, bekliyor. Yine, bakın, 5000 iş günü ve 3600 prim günü sözü vermişti Sayın Bakan. Ne oldu? Sözünde durmadı. İnsanlar bankalara gitti, kredi çekti, şimdi hacizlerle, icralarla boğuşuyorlar. 8 Eylül 1999'dan sonra çalışanlar ise büyük bir mağduriyete uğradı; bir gün geç çalışmaya başlayan bir erkek on yedi yıl sonra emekli olabiliyor. Aynı durumda olan kadınlar ise bir günden kaybedip yirmi yıl sonra emekli olabiliyor. Hak mıdır bu? El insaf arkadaşlar!” şeklinde konuştu.

Emekliler büyük mağduriyet içerisinde

Derecelendirme yapılarak kademeli emekliliğin olması gerektiğini ifade eden Gergerlioğlu, “Binlerce insan bize başvuruyor, "Olmaz böyle şey." diyor; insanlar emeklilikte adalet dernekleri kuruyor ve "Olmaz böyle şey." diyorlar. Yine, bakın, BAĞ-KUR emeklileri de sistem güncellenmesiyle ilgili bir gecikme olunca hem ilave ödeme yaptılar hem de maaşlarını geç aldılar. Kadınlarda SGK öncesi doğum borçlanması yapılmalı, çocuklu anneler ve kadınlar da bu haktan faydalanmalıdır. Ben şimdi sorarım. Bakın, "Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa." diyerek geldiniz, değil mi? Sonuç da şu hâl: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun en az 3 maaş alıyor ve daha bir sürü bürokrat kaç tane maaş alıyor. Emekli aylardır 7.500 lirasını bile alamıyor, milyonlarca kişi bu durumda, çok büyük bir haksızlık var. Yani "Bu hak mıdır?" diye size soruyorum, buna bir cevap verilmesi lazım. Emekli büyük bir mağduriyet içinde. 7.500 demek ne demek arkadaşlar, bu çağda bu parayla geçinmek mümkün mü diyorum ve bir an evvel önlem alınması gerektiğini söylüyorum. Bu önergeyi de destekliyoruz.” dedi.

“Tahir Elçi'yi rahmetle ve minnetle anıyorum”

Tahir Elçi’nin ölüm yıl dönümü sebebiyle yakasında fotoğrafıyla genel kurula hitap eden Gergerlioğlu, “Yakamda resmini, kalbimde hatırasını taşıdığım sekiz yıl önce Diyarbakır'da Dört Ayaklı Minare'nin dibinde hayatını kaybeden insan hakları savunucusu Tahir Elçi'yi rahmetle, minnetle anıyorum. O, vicdanlı ve yürekli bir insandı. Tarihine, kültürüne sahip çıkıyordu ve tüm tehlikelere rağmen barış istiyordu. Rahmetlinin hatırasına son cümlelerini okumak isterim: "Biz bu tarihî bölgede, birçok medeniyete beşiklik etmiş, ev sahipliği yapmış bu kadim bölgede, insanlığın bu ortak mekânında silah, çatışma, operasyon istemiyoruz; savaşlar, çatışmalar, silahlar, operasyonlar bu alandan uzak olsun." diyordu rahmetli Tahir Elçi; rahmetle, minnetle anıyorum.” ifadelerini kullandı.