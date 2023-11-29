29 Kas 2023 - 15:34- Asayiş G:

Talip Çalışkan vefat etti

Dilara Polat
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Talip Çalışkan vefat etti mask

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Atmaca Sokakta ikamet eden İş Bankasından emekli, 5 çocuk babası Talip Çalışkan(82)beyinden pıhtı atması sonucu vefat etti. Cenazesi öğle namazında Hasanağa Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.
# talip çalışkan, emekli

29 Kas 2023 - 15:34 - Asayiş

Muhabir  Dilara Polat

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yaşar Yıldız - Rabbim rahmet eylesin.Ailesine sabırlar versin.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Kasım 16:51

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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