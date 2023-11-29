29 Kas 2023 - 15:37- Siyaset G:

KESK’ten mitinge davet

Kamu Emekçileri Konfederasyonu (KESK), 2 Aralık cumartesi günü saat 13.00’te İstanbul Kartal meydanında “Emekten yana, demokratik halk bütçesi istiyoruz”  talebiyle miting yaparak iktidara mesaj gönderecek

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KESK’ten mitinge davet mask

KESK MYK Üyesi Gönül Kural Şimşek, Eğitim Sen MYK Üyesi Simge Yardım,  Tüm Bel Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Karakuş, Haber-Sen Genel Sekreteri Yener Kabaloğlu, Tüm Bel Sen Merkez Kadın Sekreteri Nazife Bayrak Tosu, Kocaeli Yapı Yol Sen Şube Başkanı Levent Burhanoğlu, Kocaeli Yapı Yol Sen Şube Sekreteri Ali Karaman gazetemizi ziyaret ederek,  Sorumlu Yazı İşleri Müdürümüz Mesut Akbulut ile görüştü.  Sendika temsilcileri mitingle ilgili Akbulut’a bilgi verdi.

MİTİNGE DAVET

Sendika temsilcileri, “Emekten yana, demokratik halk bütçesi istiyoruz” sloganıyla 2 Aralık’ta İstanbul Kartal’da miting yapılacağını belirterek, herkesi mitinge davet etti. Miting için cumartesi günü saat 10.00’da İzmit Uğur Mumcu Parkı önünde otobüs kaldırılacak.
# kesk, Kamu Emekçileri Konfederasyonu, eğitim, Kadın

29 Kas 2023 - 15:37 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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