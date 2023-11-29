KESK’ten mitinge davet

KESK MYK Üyesi Gönül Kural Şimşek, Eğitim Sen MYK Üyesi Simge Yardım, Tüm Bel Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Karakuş, Haber-Sen Genel Sekreteri Yener Kabaloğlu, Tüm Bel Sen Merkez Kadın Sekreteri Nazife Bayrak Tosu, Kocaeli Yapı Yol Sen Şube Başkanı Levent Burhanoğlu, Kocaeli Yapı Yol Sen Şube Sekreteri Ali Karaman gazetemizi ziyaret ederek, Sorumlu Yazı İşleri Müdürümüz Mesut Akbulut ile görüştü. Sendika temsilcileri mitingle ilgili Akbulut’a bilgi verdi.
MİTİNGE DAVET
Sendika temsilcileri, “Emekten yana, demokratik halk bütçesi istiyoruz” sloganıyla 2 Aralık’ta İstanbul Kartal’da miting yapılacağını belirterek, herkesi mitinge davet etti. Miting için cumartesi günü saat 10.00’da İzmit Uğur Mumcu Parkı önünde otobüs kaldırılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.