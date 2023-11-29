Derince Yenikent'te Doğuş Sitesi'nde 13 kedi zehirlenerek öldürüldü. Gazetemize ulaşan vatandaşlar site içinde görevli bahçıvanın kedi ölülerini bulduğunu ardından çöpe attığını ilettiler. Ardından bölgede bulunan diğer kediler de hayatını kaybetti. Belediyeye ve yetkili merciilere ulaşmaya çalışan vatandaşlar konuya ilişkin bir yardım alamadıklarını ve sorumluların bulunmasını istediklerini dile getirdiler. Bölgedeki kamera kayıtlarına ulaşamayan vatandaşlar yetkililerin bu konuya ilişkin inceleme yapmasını talep etti.
29 Kas 2023 - 15:50- Gündem Güncelleme:
13 kedi zehirlenerek katledildi! Vatandaş sorumluların bulunmasını istiyor!
Derince Yenikent Doğuş Sitesi'nde 13 kedi zehirlenerek katledildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Selin - Bunları yapan insan değil yazık dilsiz hayvanlardan ne istiyorsunuz ?
İsmail - Bu vahşeti yapanlar er veya geç misliyle belanızı bulacağınızdan emin olunuz. Polis, yetkililer Allah rızası için canileri bulunuz. Enam Suresi, 38'inci ayeti hürmetine katilleri bulunuz.
Çekirge - Bazıları şöyle lahmacun cular iflas etmesin derler...
Ercan Rast - Ne yaşattıysanız aynısını yaşamanız dileği ile!
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.