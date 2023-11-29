29 Kas 2023 - 15:50- Gündem G:

13 kedi zehirlenerek katledildi! Vatandaş sorumluların bulunmasını istiyor!

Derince Yenikent Doğuş Sitesi'nde 13 kedi zehirlenerek katledildi.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
13 kedi zehirlenerek katledildi! Vatandaş sorumluların bulunmasını istiyor! mask
Haber albümü için resme tıklayın

Derince Yenikent'te Doğuş Sitesi'nde 13 kedi zehirlenerek öldürüldü. Gazetemize ulaşan vatandaşlar site içinde görevli bahçıvanın kedi ölülerini bulduğunu ardından çöpe attığını ilettiler. Ardından bölgede bulunan diğer kediler de hayatını kaybetti. Belediyeye ve yetkili merciilere ulaşmaya çalışan vatandaşlar konuya ilişkin bir yardım alamadıklarını ve sorumluların bulunmasını istediklerini dile getirdiler. Bölgedeki kamera kayıtlarına ulaşamayan vatandaşlar yetkililerin bu konuya ilişkin inceleme yapmasını talep etti. 
# derince yenikent, hayvan hakları

29 Kas 2023 - 15:50 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.100.585 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Selin - Bunları yapan insan değil yazık dilsiz hayvanlardan ne istiyorsunuz ?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Kasım 18:08
03

İsmail - Bu vahşeti yapanlar er veya geç misliyle belanızı bulacağınızdan emin olunuz. Polis, yetkililer Allah rızası için canileri bulunuz. Enam Suresi, 38'inci ayeti hürmetine katilleri bulunuz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Kasım 18:08
02

Çekirge - Bazıları şöyle lahmacun cular iflas etmesin derler...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Kasım 17:54
01

Ercan Rast - Ne yaşattıysanız aynısını yaşamanız dileği ile!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Kasım 17:35
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL