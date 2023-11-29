13 kedi zehirlenerek katledildi! Vatandaş sorumluların bulunmasını istiyor!

Derince Yenikent'te Doğuş Sitesi'nde 13 kedi zehirlenerek öldürüldü. Gazetemize ulaşan vatandaşlar site içinde görevli bahçıvanın kedi ölülerini bulduğunu ardından çöpe attığını ilettiler. Ardından bölgede bulunan diğer kediler de hayatını kaybetti. Belediyeye ve yetkili merciilere ulaşmaya çalışan vatandaşlar konuya ilişkin bir yardım alamadıklarını ve sorumluların bulunmasını istediklerini dile getirdiler. Bölgedeki kamera kayıtlarına ulaşamayan vatandaşlar yetkililerin bu konuya ilişkin inceleme yapmasını talep etti.