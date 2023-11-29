“AĞLAMA DEĞMEZ HAYAT, BU GÖZ YAŞLARINA” DEDİ VE AĞLATTI BAYAN KAHKAHA GÜZİDE KASACI 94 YAŞINDA VEFAT ETTİ

Türk Sanat Müziği’nin yaşayan efsane de hayata veda etti. Döneminin ünlü sanatçısı ve filmlerin vazgeçilmez sesi Guzide Kasacı yaşamını yitirdi. Yaşlılığa bağlı olarak yaşamını yitiren Kasacı için tören düzenlenecek.Bayan kahkaha olarak ünlü olan sanatçı, Saba Tümer’in bu unvanı almasıyla mutlu olduğunu ifade etmişti.
Ünlü sanatçı Güzide Kasacı’dan üzen haber geldi. Bayan Kahkaha lakabıyla tanınan Güzide Kasacı hayatını kaybetti. Zeki Müren, Alaeddin Yavaşça, Arif Sami Toker, Fehmi Tokay ve Sadi Işılay gibi ünlü isimlerden oluşan ses yarışmasında final jürisi onayı ile 1. seçilen Güzide Kasacı ünlü isimlerden ders aldı. Şarkıcı "Ağlama Değmez Hayat", "Benim Adım Çalıkuşu", "Sarsam Seni" ve "Civelek" adlı şarkıları ile popülerlik kazandı.
Türk Sanat Müziği’nin yaşayan efsane de hayata veda etti. Döneminin ünlü sanatçısı ve filmlerin vazgeçilmez sesi Guzide Kasacı yaşamını yitirdi. Yaşlılığa bağlı olarak yaşamını yitiren Kasacı için tören düzenlenecek.Bayan kahkaha olarak ünlü olan sanatçı, Saba Tümer’in bu unvanı almasıyla mutlu olduğunu ifade etmişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.