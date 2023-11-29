Yeni yılda altın 2 bin liraya ulaşacak!

2023 yılının son aylarında altın fiyatları rekor kırdı. FED’in gelecek yılın ilk yarısında faiz indirimine gidebileceğine dönük beklentilerin güçlenmesiyle bu rekorun devam edeceği konuşuluyor. 2024 yılında ise altın fiyatlarının ne kadar olacağı yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Gazetemize konuşan Kuyumcular Odası Başkanı Nuri Koç yeni yılda altının 2 bin TL’yi bulacağını söyledi.

“YENİ YILDA ALTIN 2 BİN 200’E KADAR ÇIKACAK”

Gazetemize konuşan Nuri Koç: “Altının fiyat artışını TL ve uluslararası piyasaya göre hesaplamak lazım. ABD Merkez Bankasının yaklaşık 1-1.5 yıldır devam eden faiz artımının durması ikinci çeyrekte bekleniyordu. Açıklamalardan faiz indirimi yapılma ihtimali görününce ons çıkmaya başladı. Geçen ay 1870 – 1880 TL düşen ons şu an da 2 bin TL’nin üzerinde. Ons’sun uluslararası piyasa, FED’in faiz arttırımını durdurup indirme operasyonuna başlarsa 2 bin 400 TL’ye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Şu anda olanlar artışın ön artçıları. Türkiye iç pazarda altınla artacak gibi bir durum yok. Yılbaşına kadar tahminimiz 2 bin, 2 bin 200 TL olaraktı.

“ALTINA KAYIŞ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ”

Şu an tamamen jeopolitik durumlar, İsrail – Filistin durumları kısmen onsa yansıdı. Genel olarak ekonomik olarak, önümüzdeki senenin artışından beklediğimiz unsur gelişmekte olan ülkelerin enflasyonu düzeltmek için yükselttirdikleri faizi düşürmeleri ile olması bekleniyor. Altına olan arz – talep piyasada ki para bolluğuna bağlı. Merkez bankası kredileri kıstığı için, kredilere ulaşmak zor olduğundan gerçek arz – talep ortaya çıkıyor. İhtiyacı olan, şartlar gereği almak zorunda olan, borcu, ödemesi olan insanlar alıyor. Daha önce altın çıkacak altın almamız gerek diyenler değil gerçek alışverişler oluyor. Altına doğru bir kayış olacağını düşünüyoruz.

“YASALARDA BOŞLUK VAR”

Geçtiğimiz hafta kepenk indirerek kayıplara karışan kuyumcu hakkında konuşan Koç, “Yasaların boşluğunu kullanan insanlardan dolayı bu risk her zaman var. Kuyumculukta, ise vatandaşın ucuz fiyata altın alma ve yüksek fiyata satmada ki arzusunu kullanmaya müsait insanların suistimalinden doğuyor. Gram altın 1891- 1971 TL, bu bizim tavsiye amaçlı fiyatlarımız. Normalde 1930’dan aşağı verilmiyor ama adamlar 1900’den veririm ama 1 ay sonra veririm diyorlar. Aldatan, iyi niyetli olmayan kuyumculara tamah etmemeliler. Bildiğiniz, güvendiğiniz kuyumcunun 10 – 15 TL yüksek fiyattan satmasına saygı gösterin. Altının en ucuzu yok. Ucuz altın mağduriyete sebep oluyor. Yaşanan olay ise batmadan önce ki son çıkış” ifadelerinde bulundu.