Yeniköy Termal Tesisi Şekilleniyor  

Doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve yaşam kalitesiyle Kocaeli’nin cazibe merkezi olmaya devam eden ilçesi Başiskele’de her türlü hastalığı şifa kaynağı olacak jeotermal su için termal tesis yapılıyor. Yeniköy Merkez Mahallesi’nde yerin 930 metre altından 57 derece sıcaklıkta çıkan jeotermal suyun çıktığı bölgede yapılan termal tesis Kocaeli’nin olduğu kadar Marmara’nın da şifa kaynağı olacak.

SAĞLIK TURİZMİNİN MERKEZİ OLACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin turizm yatırımları kapsamında yapılan Başiskele Yeniköy Termal Tesisi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Üç bloktan oluşan projenin grobeton dökümü, yalıtım imalatları, perde kalıp çalışmaları, termal suyun tutulacağı deponun temel betonu döküldü. İnşaat çalışmaları hızla devam eden tesis gün geçtikçe de şekillenmeye başladı.

10 BİN 621 M2 İNŞAAT ALANI

480 günde yapılması planlanan tesis 10 bin 621 metrekare alanda inşa edilecek. Estetik ve geleneksel mimariyle tasarlanacak tesiste termal havuzlar, hamam, sauna, aile banyoları, dinlenme alanları, eğlence ve etkinlik alanları yer alacak. Tesis tamamlandığında Kocaeli’nin sağlık turizmine önemli katkı sağlayacak ve bölgenin gelişmesine öncülük edecek.