6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremi ve Adıyaman’da meydana gelen sel felaketinde İzmit Belediyesi ile güçlü iş birliği yaparak bölgede yardım çalışmaları gerçekleştiren Mezitli Belediyesi, İzmit halkına mandalina ve limon gönderdi. İzmit Çınar Ekibi, meyveleri Umuttepe’de öğrencilere, ihtiyaç sahibi ailelere ve İzmit Belediye Meydanı’nda vatandaşlara dağıttı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, güzel jesti dolayısıyla İzmit halkı adına Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’a teşekkürlerini iletti.
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Mersin Mezitli Belediyesinin gönderdiği meyveler İzmit halkına dağıtıldı
İzmit Belediyesi ile güçlü işbirliği içerisinde olan Mersin Mezitli Belediyesi, İzmit halkına limon ve mandalina gönderdi. Çınar ekip kentin farklı noktalarında meyveleri vatandaşlara dağıttı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.