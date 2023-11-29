Mersin Mezitli Belediyesinin gönderdiği meyveler İzmit halkına dağıtıldı

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremi ve Adıyaman’da meydana gelen sel felaketinde İzmit Belediyesi ile güçlü iş birliği yaparak bölgede yardım çalışmaları gerçekleştiren Mezitli Belediyesi, İzmit halkına mandalina ve limon gönderdi. İzmit Çınar Ekibi, meyveleri Umuttepe’de öğrencilere, ihtiyaç sahibi ailelere ve İzmit Belediye Meydanı’nda vatandaşlara dağıttı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, güzel jesti dolayısıyla İzmit halkı adına Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’a teşekkürlerini iletti.