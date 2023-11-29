Yığılcalılar, Özgür Özel’i kutladı

Kocaeli Yığılcalılar Derneği Başkanı Nezih Ekrem Keleş ve dernek üyeleri, geçtiğimiz gün Ankara’da bir dizi ziyarette bulundu. İlk olarak CHP Kocaeli Milletvekilleri Prof. Dr. Mühip Kanko ve Harun Özgür Yıldızlı ile bir araya gelen dernek yöneticilerinin ziyareti sırasında Düzce Milletvekili Talih Özcan ve Bolu Milletvekili Türker Ateş de hazır bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL’LE BULUŞTULAR

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ( TBMM) ağırlanan Yığılcalılar Derneği yöneticileri, daha sonra ise yaşanan kurultay sürecinin ardından CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel’i TBMM’deki makamında ziyaret etti. Buluşma sırasında dernek başkanı Keleş ve yöneticiler, Özel’i genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla tebrik ettiler.