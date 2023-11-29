Yığılcalılar, Özgür Özel’i kutladı

Kocaeli Yığılcalılar Derneği Başkanı Nezih Ekrem Keleş ve dernek üyeleri, geçtiğimiz gün Ankara’da bir dizi ziyarette bulundu. İlk olarak CHP Kocaeli Milletvekilleri Prof. Dr. Mühip Kanko ve Harun Özgür Yıldızlı ile bir araya gelen dernek yöneticilerinin ziyareti sırasında Düzce Milletvekili Talih Özcan ve Bolu Milletvekili Türker Ateş de hazır bulundu.
ÖZGÜR ÖZEL’LE BULUŞTULAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ( TBMM) ağırlanan Yığılcalılar Derneği yöneticileri, daha sonra ise yaşanan kurultay sürecinin ardından CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel’i TBMM’deki makamında ziyaret etti. Buluşma sırasında dernek başkanı Keleş ve yöneticiler, Özel’i genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla tebrik ettiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kuram - Merak ediyorum 30 yıldır devam eden Yığılca cami inşaatı tamamlandımı ?
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.