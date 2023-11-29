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Geleceğin milli sporcuları Başiskele'den çıkacak

Başiskele Belediyesi tarafından çocuklar ve gençlere yönelik düzenlenen Kış Spor Okulları’nda eğitimler devam ediyor.

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Başiskele Belediyesi tarafından ücretsiz olarak verilen Kış Spor Okulları’nda uzman spor eğitmenleri umut vaat eden çocukları ve gençleri Türk sporuna kazandırmak için büyük bir özveriyle çalışıyor. Spor okullarında basketbol, voleybol, karate, güreş, masa tenisi, jimnastik, yüzme ve satranç branşlarında eğitimler devam ediyor. Velileri ile birlikte branşlarına göre kurs alacakları yerlere giden geleceğin sporcuları, uzman eğitmenler eşliğinde antrenmanlar yapıyor. Sıkı bir çalışma temposunda yapılan antrenmanlarda geleceğin sporcuları hem eğleniyor hem de yaptıkları sporla ilgili gerekli bilgileri öğreniyor.
Spor okulları, kentin yetenekli sporcularının keşfedilmesini de sağlıyor. Spor okullarını başarıyla tamamlayan ve eğitmenleri tarafından keşfedilen yetenekli gençler, Başiskele Belediyespor altında lisansları çıkarılarak çeşitli yarışma ve şampiyonalarda ter döküyor.
# büyük, Başiskele

29 Kas 2023 - 16:43 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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