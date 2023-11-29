KIZARMIŞ YİYECEKLERİ SIK TÜKETMEK DEPRESYON VE ANKSİYETE İLE BAĞLANTILI

Yıllar önce akrilamidin zararlarıyla ilgili yazılar paylaştık. Akrilamidin zararlarını, özellikle kanserojen olduğunu öğrendikten sonra fırında pişirdiğimiz karbonhidrat içerek yiyecekleri 120 derece üzerinde pişirmemeye özen gösteriyoruz.

Kahve çekirdeğinin kavrulması sonucu akrilamid oluştuğu için çok sevmemize rağmen Türk kahvesini günde 1 fincana düşürdük. Hatta Nurçin bazı günler histaminden ötürü hiç içmiyor.

Arada sırada yediğimiz karabuğday patlağını, @glutensizfabrika akrilamid analizini yaptırdıktan ve biz sonucunu gördükten sonra yemeye başladık. Benzer şekilde @noibahce ’nin kavrulmuş bademlerinin de akrilamid testini istedik. Sonucu gördükten sonra arada yiyoruz.

Aşağıda okuyacağınız yeni bir araştırma haberini Nurçin Çağlar sizin için tercüme etti:

“Çin Zhejiang Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı çalışma kızarmış yiyeceklerin sık tüketilmesiyle anksiyete ve depresyon arasında bağlantı olabileceğini gösteriyor. Daha önce yapılan çalışmalar Batı tarzı beslenmenin zihinsel sağlık sorunlarıyla ilişkili olduğunu göstermişti. Bu çalışmada özellikle kızarmış yiyecek tüketimi ele alınmış. En büyük etkiyi ise patates kızartmasının yaptığı görülmüş.

Araştırmacılar bu etkinin gıdalar kızartılınca oluşan akrilamid maddesiyle ilişkili olabileceğini düşünmüşler. Akrilamidin etkisini zebra balıklarında denemişler. Akrilamid, balıklarda insanlardaki anksiyete ve depresyona karşılık gelen davranışların ortaya çıkmasını tetiklemiş. Ayrıca akrilamid, kan-beyin bariyeri geçirgenliği üzerinde rolü olan tjp2a’da azalmaya yol açmış.”

2018 yılında akrilamid - kanser ilişkisine değinen yazılardan örnekler şu şekilde:





Özet çeviri: Nurçin Çağlar

Sağlıklı Yaşıyoruz®

Kaynak: https://medicalxpress.com/news/2023-04-frequent-fried-food-consumption-linked.html

Makale: DOI: 10.1073/pnas.2221097120