Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca Kongre Merkezinde stant açıldı. Açılan stantlarda jandarma ekibi tarafından Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı. Erkeklere ise "Kadınlara El Kalkmaz" mottosu çerçevesinde bilgilendirme yapıldı. Son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilen uygulamada, akıllı telefonlar üzerinden yapılan ihbarlar hızlı şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyor.
- Asayiş
Kadınlara hakları anlatıldı
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kurulan stantlarda kadın haklarını anlattı ve KADES'i tanıttı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.