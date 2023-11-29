Kadınların yeteneklerini keşfetmesi ve yaratıcı yazma tekniklerini öğrenmeleri amacıyla İzmit Belediyesin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hizmete açılan Yaratıcı Yazarlık Atölyesinde dersler devam ediyor. Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi’nde haftada bir gün devam eden yaratıcı yazarlık atölyesi kadınlar tarafından büyük ilgi görüyor. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ece Onural ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gönül Balkır koordinasyonunda gerçekleşen atölye ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar 02623180210 numaralı telefonu arayabilir.
29 Kas 2023 - 17:08- Kültür-Sanat Güncelleme:
Zübeyde Hanım Konağı’nda Yaratıcı Yazarlık Atölyesi dersleri devam ediyor
İzmit Belediyesi Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi’nde haftada bir gün olmak üzere başlatılan Yaratıcı Yazarlık Atölyesinde dersler yoğun ilgiyle devam ediyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.