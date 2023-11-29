Zübeyde Hanım Konağı’nda Yaratıcı Yazarlık Atölyesi  dersleri devam ediyor

Kadınların yeteneklerini keşfetmesi ve yaratıcı yazma tekniklerini öğrenmeleri amacıyla İzmit Belediyesin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hizmete açılan Yaratıcı Yazarlık Atölyesinde dersler devam ediyor. Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi’nde haftada bir gün devam eden yaratıcı yazarlık atölyesi kadınlar tarafından büyük ilgi görüyor. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ece Onural ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gönül Balkır koordinasyonunda gerçekleşen atölye ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar 02623180210 numaralı telefonu arayabilir.