Sigaraya yarın zam geliyor!

Bir sigara grubuna daha zam geldiği açıklandı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar'ın yayınladığı listeye göre; KT&G sigara grubundan bir sigara markasına 5 liralık zam geldiğini belirtti. Zamlı fiyat listesi 30 Kasım itibarıyla geçerli olacak.

EN PAHALI SİGARA 58 TL'YE ÇIKTI

Son olarak JTİ, BAT, Philip Morris ve Imperial Tobacco sigara fiyatlarına zam yapmıştı. Philip Morris grubuda yayınladığı yeni fiyat listesinde en pahalı sigara 58 TL, en ucuz sigara 52 TL olarak belirlenmişti.

TÜTÜNE VE PHİLİP MORRİS GRUBUNA DA ZAM GELMİŞTİ

Geçtiğimiz gün (28 Kasım günü) sigara alamayıp tütün alanlara kötü haber verilmiş ve 5 TL birde zam yapılmıştı.

Sigara ve tütüne yapılan zammı insafsızca bulan tiryakiler ise "Sinema, tiyatro, tatil, restoran gibi yerlere gitmemiz bu maaşlarla imkansız. Tek lüksümüz sigara. Devlet bizlere onu da çok gördü. Zam üstüne zam yapıyor. Bütçe açığını sigara, alkol ve akaryakıtla kapatmak en kolayı" yorumunda bulunmuştu.

Philip Morris grubuna da zam gelmiş ve ona da 5 TL zam yapılmıştı.

Kaynak: yeniçağ